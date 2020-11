By

Chiara Ferragni ieri sera ha pubblicato su instagram un lungo discorso sull’essere una donna in cui si è rivolta ai suoi quasi 22 milioni di followers.

Chiara Ferragni ha deciso di raccontare cosa significa essere donna nel 2020 usando il suo account Instagram.

Un discorso davvero articolato sulla violenza sulle donne. Violenza di ogni tipo.

Un lungo e toccante discorso sul quadro delle violenze in Italia con la speranza di essere “ascoltata” e di far riflettere.

Molte persone sono state toccate dritte al cuore dallo sguardo diretto della donna nei confronti della sua fotocamera.

Uno sguardo mai insicuro, sempre deciso. Lo sguardo di chi decide di utilizzare la propria “influenza social” per sensibilizzare su un argomento davvero troppo importante.

Vediamo cosa ha detto.

Chiara Ferragni si rivolge ai followers: “La nostra società è ancora molto maschilista”

“Il problema secondo me è che la nostra società è ancora troppo maschilista” dice Chiara Ferragni che descrive la nostra come una società “in cui le donne vengono giudicate in maniera differente“.

Per la donna che da poco ha pubblicato la foto dell’ecografia della seconda figlia spesse volte questo giudizio non proviene solamente dagli uomini, ma anche “dalle donne stesse che sono sempre pronte ad accusarsi a vicenda”.

Chiara Ferragni nelle su parole ha mostrato tutta la sua intenzione di dare forza alle donne vittime di violenza e si è scagliata poi contro le donne che giudicano e disprezzano le altre donne.

Non solo, per Chiara anche i media hanno un ruolo fondamentale.

Dopo quanto riportato sopra e prima di rivolgersi alle donne che disprezzano le altre donne, infatti, la Ferragni ha puntato il dito contro i media che spesse volte tendono a fare, secondo il suo punto di vista, due pesi e due misure.

Secondo l’imprenditrice digitale nei fatti di cronaca spesse volte quando ad uccidere sono gli uomini si parla di “omicidi passionali”, di “vendette di gelosia” o cose simili.

Ha citato infatti molteplici casi di cronaca ed anche quello della maestra d’asilo licenziata a causa di sue foto intime diffuse senza il consenso di lei.

Per la Ferragni ogni volta che nei fatti di cronaca si parla di femminicidi molti media tendono a cercare quasi di giustificare le azioni dell’uomo.

“Era un brav’uomo e frasi del genere costituiscono dettagli che in una narrazione non andrebbero fatti perché in questo modo stai già dando un giudizio tu da media” tuona la Ferragni.

A ciò ha poi precisato che questo tipo di giudizi possono “influenzare tantissimo le persone che leggono quel tipo di articolo che poi in un certo qual modo daranno la colpa di quello che è successo in parte anche la donna che ha subito”.

Chiara Ferragni si rivolge direttamente alle donne: “Smettiamola di disprezzarci a vicenda”

A questo punto si è poi rivolta in modo molto forte, ma sentito, alle donne. Questo particolare estratto del discorso ha generate molteplici discussioni sotto il suo post.

“Questi problemi di cui sto parlando sono problemi anche molto femminili, questi commenti vengono fatti anche da donne su altre donne“.

“Questo deve cambiare al più presto, dobbiamo sostenerci per noi stesse e per le future generazioni” sostiene fortemente Chiara Ferragni.

“Ho pensato molto a quanto sia brutto che utilizziamo termini dispregiativi come t***a l’una contro l’altra solo perché ci siamo antipatiche o per ragioni di sfregio”.

“Questo è il momento secondo me di cambiare le cose, io sono in una posizione molto privilegiata e cerco sempre di fare approfondimento parlandone con chi mi scrive e cercando di parlarne”.

Chiara lancia un appello per combattere per una società migliore: “Tutti insieme possiamo farcela”

Al termine del suo video Chiara Ferragni ha poi concluso con un appello molto importante.

“Questa battaglia dobbiamo viverla e combatterla tutti quanti insieme e spero che questo discorso vi sia servito a capire che bisogna cambiare le cose per costruire una società migliore”.

La donna che ora porta in grembo la sua seconda figlia si è seduta su di una sedia, ha acceso la videocamera dopo aver preso appunti, ed ha deciso di chiedere a tutti di combattere una delle battaglie più importanti dell’ultimo periodo.

Chiara Ferragni, 22 milioni di followers, ha infatti affrontato uno dei tempi più importanti della nostra epoca; la violenza sulle donne.

Ha chiesto a gran voce di essere uniti e di combattere assieme per una società migliore.

Di seguito riportiamo il video integrale da lei pubblicato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il web si unisce al grido di “Grazie Chiara“.