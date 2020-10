Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di aspettare una bambina. L’influencer, oltre alla bella notizia, ha condiviso l’ultima ecografia.

Chiara Ferragni è senza dubbio, insieme a suo marito Fedez, l’idolo indiscusso del popolo della rete. In particolar modo gli utenti della rete si sono affezionati a loro dopo la nascita del piccolo Leone Lucia che con i suoi occhioni blu e le iconiche espressioni ha fatto breccia nel cuore di chiunque.

Non è difficile dunque capire come mai il web è esploso dalla felicità non appena i Ferragnez hanno annunciato l’arrivo di un nuovo bambino. Anzi, per essere precisi, di una bambina, visto che da qualche giorno hanno svelato anche il sesso del loro secondo genito. Il pubblico non vede l’ora che arrivi la piccola di casa e che Leone diventi il fratello maggiore, ma per questo ci vorrà un po’ di tempo ma nel frattempo, per ingannare l’attesa, la bionda influencer ha scelto di pubblicare l’ultima ecografia della piccola, facendole fare il suo debutto nel mondo della rete.

Chiara Ferragni ha pubblicato l’ecografia di sua figlia dopo aver risposto all’appello di Giuseppe Conte e non c’è bisogno di specificare che il post si è rivelato essere un vero e proprio successo.

Chiara Ferragni e Fedez conquistano il web: l’ecografia fa strage di like

Visualizza questo post su Instagram Ciao mia baby girl ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 22 Ott 2020 alle ore 10:41 PDT

Chiara Ferragni, che da sempre ama condividere gli aspetti più importanti della sua vita con i suoi fedeli sostenitori, non è riuscita a trattenersi ed ha scelto di pubblicare l’ultima ecografia della piccola che dovrebbe sconvolgere, in positivo, le loro vite il prossimo anno e che, manco a farlo apposta, dovrebbe venire alla luce proprio a pochi giorni di differenza da Leone Lucia.

“Ciao mia baby girl” ha scritto la moglie di Fedez, che ha di nuovo avuto problemi con il Codacons, accompagnando lo scatto in rete, che ha ovviamente fatto non solo stragi di like ma anche di cuori, visto che gli utenti si sono commessi nel vedere la piccola che man mano sta crescendo nel corpo della Ferragni, convinti che sarà sicuramente bellissima come i suoi genitori e il suo fratellini.

Nonostante il suo ruolo di mamma, Chiara Ferragni non ha mai, con giusta causa, abbandonato il suo lavoro, mettendo in commercio la sua nuova collezione.