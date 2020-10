Il Premier Giuseppe Conte telefona a Fedez e chiara Ferragni chiedendo un aiuto per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina, video.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte telefona a Fedez e Chiara Ferragni chiedendo ai Ferragnez un aiuto per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina. Seguitissimi sui social, il rapper e la moglie sono sicuramente tra i personaggi più influenti del momento. I Ferragnez, con milioni di followers, lanciano così un messaggio a tutti i loro fans affinchè utilizzino la mascherina nel modo corretto e la indossino sempre. A comunicare di essere stato contattato dal Premier è stato lo stesso Fedez.

Conte, la telefonata a Fedez e Chiara Ferragni per l’uso della mascherina

Dopo il nuovo DPCM con le misure restrittive decise per contenere la seconda ondata di contagi da Covid 19, Giuseppe Conte si sarebbe messo in contatto con Fedez e Chiara Ferragni per lanciare un messaggio ai giovani che seguono con affetto il rapper e l’influencer.

“Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto a me e a mia moglie. Ci hanno chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione soprattutto la più giovane all’utilizzo della mascherina. Mi sto sforzando per essere convincente, ma non esiste modo. Quello che posso dire è che ci troviamo in una situazione molto delicata, il mondo non può permettersi un altro lockdown e con un semplice gesto potremmo evitare una cosa brutta come il lockdown. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina”, è il messaggio lanciato da Fedez attraverso una serie di Instagram Stories.

Nelle sue storie, poi, il rapper aggiunge: “Se queste stories riusciranno a essere utili io non posso che essere contento”. Un messaggio, quello di Fedez, che in poche ore ha fatto il giro del web attirando l’attenzione di tantissimi giovani.