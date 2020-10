Carlos Corona ha deciso di parlare contro il padre Fabrizio e di smascherare quello che nella sua versione è un inganno: Corona non avrebbe il Coronavirus.

Involontariamente al centro di un enorme caso mediatico, Carlos Corona ha finalmente deciso di dare la propria versione dei fatti. Il ragazzo, da poco diciottenne, ha chiesto a sua madre di registrare e pubblicare un video per Instagram in cui accusa suo padre in maniera molto chiara e diretta.

Secondo Carlos suo padre Fabrizio ha finto di avere il Coronavirus per attirare su di sé l’attenzione mediatica e ha fatto di tutto per distruggere l’immagine di Nina Moric.

Il video della verità: Carlos contro Fabrizio Corona

Sembrava completamente succube di suo padre ma a quanto pare è stato in grado di liberarsi dalla sua influenza con le sue sole forze. Carlos Corona ha chiesto di pubblicare il video che è stato registrato appena prima che lui lasciasse la casa di Fabrizio Corona, dov’era andato a vivere appena qualche settimana fa.

Nel lungo video, a volte piuttosto confuso, Carlos afferma che Fabrizio Corona ha finto di avere il Coronavirus e che in passato lo ha picchiato.

Quando sua madre gli ha chiesto di spiegare per quale motivo Carlos avesse deciso di andare da suo padre sapendo tutto questo, il ragazzo ha spiegato che lo ha fatto perché aveva pena per suo padre e che il suo solo scopo era salvarlo da se stesso.

Purtroppo, dopo essersi reso conto di non poter far cambiare suo padre, Carlos ha raggiunto il limite ed è diventato furioso. Sull’orlo della rabbia per le dichiarazioni false di suo padre, ha quindi deciso di abbandonarlo a se stesso e tornare da sua madre promettendo di non lasciala più in futuro.

Nel video si vede per qualche minuto anche Fabrizio Corona, nel momento in cui il figlio Carlos lo affronta dicendogli che non apprezza le persone di cui Fabrizio si circonda e che non ha più intenzione di credere alle parole di suo padre.

“Io sarò sempre così e continuerò a essere dalla parte del giusto” ha detto Carlos, affermando anche di credere a sua madre e non a suo padre. “Non state facendo il mio bene” ha proseguito il ragazzo.

Il video continua poi con un confronto diretto tra Nina e Fabrizio. La modella ha spiegato che il video sarebbe stato pubblicato e che tutte le bugie raccontate da Fabrizio in merito alla sua malattia erano state smascherate da Carlos.

“Non hai nessun virus, non sei nemmeno un padre, sei una vergogna! Hai minacciato tuo figlio” ha gridato la Moric mentre Fabrizio Corona assisteva immobile a tutta la scena.

Da un certo punto in poi Carlos ha chiaramente affermato di non voler fare la vita di suo padre, di non voler essere ricco e di non voler diventare a tutti i costi famoso.

Proprio questi sembravano invece gli obiettivi che Fabrizio, nelle ultime settimane, aveva deciso di raggiungere per suo figlio. Sul profilo Instagram di Carlos erano infatti comparsi annunci in merito al fatto che nel corso di Ottobre il ragazzo sarebbe andato in televisione e sarebbe stata prodotta una linea di abbigliamento con il suo nome.

C’era già il sospetto, ma ormai è perfettamente chiaro, che tutti i progetti mandati avanti da Fabrizio corona in nome e per conto di suo figlio non tenessero in conto la volontà di Carlos. Dopo essersi reso conto di essere stato intrappolato in una vita che non voleva, Carlos ha deciso di abbandonare definitivamente suo padre. “Non voglio fare palestra, voglio solo andarmene via!” ha detto Carlos.

Dalle parole del ragazzo si è avuta l’impressione che Carlos abbia sentito una rabbia intollerabile nel momento in cui il padre gli ha impedito di vedere Michelangelo, un amico di Carlos a cui il ragazzo sembra molto legato e il cui nome è tornato molto spesso nel corso del video registrato dalla Moric. Alla fine del video è emerso che l’uomo fosse lo stesso a cui Fabrizio Corona aveva fatto riferimento durante la sua intervista con Barbara D’Urso, specificando che questa persona si fosse presentata come un “guerriero della luce”.

Alla fine del video Carlos ripete più volte di volersi trasferire con la madre in un altro paese, in un luogo dove non sia famoso e dove possa avere una vita normale, “dove non ho Instagram” ha precisato Carlos, chiedendo subito dopo a suo padre di cancellare il suo account. “Ho sbagliato a fartelo fare. Se vuoi andare da loro vai con un altro mezzo, non con me” ha detto Carlos, sottolineando una volta ancora come Fabrizio avesse deciso di utilizzare l’immagine del figlio per aggirare i limiti imposti dal giudice alla sua libertà personale e all’utilizzo dei social e “operare” attraverso di lui.

“E io non sono più forte di nessuno papà, siamo tutti uguali” ha concluso Carlos, evidentemente per rispondere alle frasi motivazionali a cui Fabrizio lo ha sottoposto continuamente nell’ultimo periodo per convincerlo a essere migliore degli altri.

Sembra quindi che Carlos abbia infine deciso di ascoltare il consiglio che sua madre gli diede tempo fa, quello di far sentire la propria voce e di non lasciare che suo padre lo manipolasse.