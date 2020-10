Fabrizio Corona contro Nina Moric: “E’ psicopatica. Carlos non sta bene”

Fabrizio Corona a Live Non è la d’Urso ha spiegato l’audio choc inviato a Nina Moric, spiegando che suo figlio Carlos non sta bene.

Fabrizio Corona è stato ospite a Live Non è la d’Urso, attraverso un collegamento da casa in quanto è risultato essere positivo al coronavirus, per difendersi dall’audio choc pubblicato negli scorsi giorni da Nina Moric, in cui lui la minaccerebbe di farle del male.

L’ex re dei paparazzi ha ammesso di aver detto quelle brutte parole che è possibile sentire nell’audio, ma soltanto perché Carlos, suo figlio, è tornato da casa della madre in condizioni che lui ha definito pietose, in quanto non stava visibilmente bene.

“Nina è una psicopatica e in quanto tale va richiusa“ ha esordito Fabrizio. “Mi prendo tutte le responsabilità del caso. Lei ha utilizzato un audio di suo figlio che non sta bene per provare a rovinare me“ ha proseguito in diretta da Barbara d’Urso. “Carlos non sta bene, se lei gli dice di dire una cosa, lui la fa per questo motivo ha detto che io lo minacciavo e lei è psicopatica perché si è approfittata di questo” ha concluso Fabrizio Corona contro Nina Moric a Live Non è la d’Urso per poi proseguire con la sua testimonianza.

Barbara d’Urso difende Fabrizio Corona, lui una furia contro Nina Moric

Fabrizio Corona, durante il corso dell’intervista, ha anche chiesto alla padrona di casa, in quanto lei avrebbe visto come lui si comporta con suo figlio Carlos e sa che non avrebbe mai potuto fargli del male, come invece ha fatto intendere Nina Moric.

“E’ vero, Fabrizio ha ragione. Io li ho visti insieme quando lui è stato ospite la scorsa volta da me ed era palese il forte legame e bene che c’era tra loro” ha spiegato la conduttrice. “Non avrei alcun motivo di mentire” ha aggiunto dando di nuovo la parola al suo ospite.

“Lei dopo che tu hai detto che ci hai visto bene insieme, ha scritto al tuo autore lamentandosi” ha ripreso la parola Fabrizio Corona a Live Non è la d’Urso, che sta bene nonostante sia positivo al covid. “Nina è una persona instabile, ha avuto problemi pesanti con il padre e poi ha detto che Luigi Favoloso la picchiava e dopo si è messa anche con un tossico e mi prendo tutte le responsabilità di ciò che dico, come può risultare attendibile?” ha chiesto in maniera retorica.

“Quando lei e Luigi Favoloso sono andati mesi fuori all’estero con Carlos, ed io ero in carcere, mi hanno chiamato alle sei e mezza di mattina dalla cella per dirmi che mio figlio era stato ricoverato“ ha proseguito una furia. “Lui stava con loro e non è stato bene. Carlos è un ragazzo che va seguito, va dai dottori due volte a settimana” ha concluso ma Barbara d’Urso ha dovuto levargli la parola, pregando di continuare con la sua testimonianza la prossima volta in quanto ha sforato con i tempi televisivi a causa del nuovo DPCM.

Fabrizio Corona ha abbandonato il collegamento con Live Non è la d’Urso, furioso con la conduttrice in quanto avrebbe voluto portare a termine la sua testimonianza ma purtroppo la conduttrice non ha potuto permettergli di proseguire a causa degli strettissimi tempi televisivi. “E’ stato meglio così, lui era troppo scosso ed ha raccontato delle cose davvero molto forti” ha commentato la conduttrice, prima di cambiare in maniera definitiva argomento e far entrare gli altri ospiti previsti per questa serata.