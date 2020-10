Cristiano Malgioglio ha gelato Eva Grimaldi a Live Non è la d’Urso, chiedendo se lei e sua moglie Imma Battaglia hanno rapporti intimi.

Eva Grimaldi, insieme a sua moglie Imma Battaglia, ha scelto di sottoporsi alle 5 terribili sfere di Live Non è la d’Urso. L’attrice, durante il corso di questa serata, ha sperimentato una novità introdotta da Barbara d’Urso, la sfera Queen. Dietro questa, vicino agli altri opinionisti, c’era Cristiano Malgioglio che ha ammesso in imbarazzo la Grimaldi. In che modo?

In studio hanno fatto osservare a Eva che oltre ad essere lei una copertura per Gabriel Garko, in quanto per anni hanno finto di avere una relazione, anche lui al tempo stesso era uno scudo per lei. La Grimaldi ha negato, affermando che lei prima di incontrare Imma è sempre stata soltanto con uomo.

“Scusami, quindi tu prima di Imma amavi gli uomini?” ha chiesto Cristiano. “Sì” ha risposto lei. “E allora come puoi starci insieme? Tu ed Imma fate l’amore?“ ha domandato Malgioglio, mettendo in imbarazzo Eva. “Certo che sì, e che lo devo fare con te?” ha risposto ironica, chiarendo che con Gabriel Garko è rimasta in ottimi rapporti.

Cristiano Malgioglio ha messo in imbarazzo Eva Grimaldi a Live Non è la d’Urso, ma lei ha saputo rispondere con grande ironia per poi spiegare meglio la sua storia.

Live Non è la d’Urso, Eva Grimaldi provoca Cristiano Malgioglio: “Potresti anche tu”

Eva Grimaldi ci ha tenuto a chiarire che lei prima di incontrare Imma Battaglia non è mai stata innamorata di una donna, ma non appena l’ha incontrata si è innamorata della sua persona e della sua anima, non del suo genere.

“Io mi sono innamorata della sua persona, guarda che potrebbe succedere anche a te” ha fatto notare la moglie di Imma Battaglia, che ha fatto un passo indietro su Adua Del Vesco. “Ma cosa? Stai dicendo che se io esco con Barbara d’Urso posso diventare eterosessuale?“ ha replicato Cristiano Malgioglio. “Esatto” ha spiegato lei. “Ma non credo proprio!” ha sbottato lui, con la sua solita ironia che tanto piace al pubblico del piccolo schermo.

Cristiano Malgioglio a Live Non è la d’Urso, ancora una volta come soltanto lui sa fare, è riuscito a smorzare una situazione delicata, in cui si parlava delle pressioni che lo Star System fa sui personaggi omosessuali, in quanto a Gabriel Garko non sarebbe stato permesso di lavorare qualora avesse fatto coming out prima.