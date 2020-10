Fabrizio Corona minaccia suo figlio? Nina Moric pubblica l’audio choc

Nina Moric ha pubblicato la telefonata avvenuta con il suo ex Fabrizio Corona, in cui ammette di essere preoccupata per suo figlio Carlos.

Fabrizio Corona e Nina Moric, dopo anni passati a farsi la guerra, sembravano aver trovato un certo equilibrio, fin quando durante il corso di quest’estate Carlos, il loro figlio, ha deciso di andare a vivere da lui. La situazione sembra essere man mano peggiorato e gli equilibri ritrovati man mano peggiorati.

A testimoniarlo, purtroppo, c’è una telefonata pubblicata dalla bella modella croata. Un audio in cui l’ex Re dei paparazzi rivela che qualche giorno prima della loro conversazione era quasi vicino a perdere la calma e a commettere dei terribili gesti verso Nina, per poi sentire il loro figlio chiedere di tornare a casa da lei perché lì stava bene mentre ora non più.

Nina Moric ha pubblicato una telefonata choc con Fabrizio Corona, gesto che prova che tutti gli sforzi fatti in precedenza, lei lo aveva dipinto come un ottimo padre, sono purtroppo andati in fumo.

Nina Moric pubblica la telefonata con Fabrizio Corona: web spiazzato

La telefonata tra Nina Moric e Fabrizio Corona purtroppo non lascia presagire niente di buono, anzi. Insinua il dubbio che l’ex Re dei paparazzi stia in qualche modo minacciando suo figlio, ma ecco cosa si dicono all’interno dell’audio pubblicato dalla modella sul suo profilo Instagram.

“Perché gli stai creando tutti questi traumi? Perché continui a chiamarmi puttan* davanti a nostro figlio?” esordisce Nina, che sembrava anche aver trovato l’amore. “Io credo che due giorni fa sarei quasi arrivato al limite fino a prenderti la testa a fracassartela contro un angolo, così da poterti uccidere e non vederti mai più per il resto della mia vita“ replica Fabrizio. “Per cancellare via tutto il male che hai fatto a questo ragazzo” conclude, facendo riferimento a Carlos e proprio quest’ultimo interviene nell’audio pubblicato da Nina.

“Io vorrei aprirmi, vorrei diventare una persona migliore“ esordisce. “Voglio dimenticare il male, dimenticare totalmente questa persona” continua e la Moric interviene nuovamente. “Carlos, tuo padre ti sta minacciando?“ chiede lei, che si era impegnata nel suo ruolo di madre.

“In parte sì, purtroppo” risponde lui, dopo aver esitato per qualche istante. “Io voglio stare con te, questa è la sola verità” poi aggiunge. “Tu sei l’unica persona che può aiutarmi ad essere una persona migliore, un essere umano più buono perché stando con il male sto imparando il male“ prosegue nella sua straziante confessione. “Voglio tornare a vivere con te, voglio trasferirmi” aggiunge. “Stavo meglio quando ero con te”.

“Carlos, cancella questa telefonata perché sicuramente lui ti controllerà il telefono” replica prontamente Nina Moric a suo figlio Carlos. “Tu non sei il male e sai distinguere le due cose. Io sono qui, torna a casa” prosegue. “Sono il tuo scudo e ti amo più della mia stessa vita, devi fidarti di me” conclude. “E’ solo questione di tempo, farò di tutto per non lasciarti nelle mani sbagliate“ conclude, facendo riferimento a Fabrizio Corona, che almeno per il momento ha preferito non replicare di fronte all’audio apparso in rete.

Il popolo della rete, dopo la pubblicazione del file audio, non ha potuto fare a meno di commentare la vicenda, affermando di essere preoccupato per quello che sta passando Carlos Corona, visto che nella telefonata ammette di non stare bene e di avere paura di non diventare una persona buona stando a contatto con il male che si ritrova a vivere ogni giorno.

Nina, dopo aver pubblicato la telefonata choc con Fabrizio Corona, ha anche prontamente chiarito che non andrà assolutamente in tv a parlare della faccenda, come è successo in precedenza con la storia con Luigi Favoloso. “Non andrò più in televisione a prendere parte a sceneggiate da circo“ ha chiarito la Moric. “Io sono cambiata e il mondo del gossip non mi appartiene più e probabilmente non mi ha mai appartenuto. Ho scelto di pubblicare sul mio profilo questo contenuto proprio per mostrarvi la verità” ha concluso. “La televisione potrà trovarsi altre vittime e carnefici, con me ha chiuso” ha aggiunto, chiarendo quindi che questa faccenda si risolverà nelle sedi opportune e non nei salotti televisivi che per qualche tempo l’hanno vista protagonista insieme al suo ex fidanzato.