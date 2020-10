By

Qual è il cachet che percepisce Elisabetta Gregoraci per ogni settimana che trascorre nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Ecco le cifre.

Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci per ogni settimana che trascorre nella casa del Grande Fratello Vip 2020? La sua presenza è stata tra le prime ad essere annunciata ed è considerata uno dei nomi più forti della quinta edizione del reality. come accaduto nelle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip, nel cast, ogni concorrente percepirebbe un cachet diverso in base alla propria popolarità.

La Gregoraci, dunque, è tra le vip che percepisce uno dei cachet più alti? A svelare quella che dovrebbe essere la cifra che l’ex moglie di Flavio Briatore porterebbe a casa per ogni settimana di permanenza nella casa più famosa d’Italia è il portale 361 Magazine, molto vicino ad Alfonso Signorini.

Il cachet di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020

Elisabetta Gregoraci, nella casa del Grande Fratello vip 2020, percepirebbe dai 10 ai 20mila euro a settimana. A svelare tale somma sono alcune indiscrezioni riportate dal portale 361 Magazine.

“Stando ad alcune indiscrezioni, la showgirl calabrese guadagnerebbe dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana. Somma valutata in base alla popolarità del personaggio vip. E poi ci sarebbero i soldi delle ospitate: per ciascuna ospitata dopo il programma la cifra sarebbe di circa 8.000 euro. Se dovesse vincere porterebbe a casa un montepremi di 100.000 euro, di cui una parte andrebbe donata in beneficenza”, scrive il noto portale.

La Gregoraci, nel frattempo, continua ad essere la protagonista del gossip pur stando nella casa più spiata d’Italia. Mentre Pierpaolo Pretelli continua a sperare di poter conquistare il suo cuore, Mattino 5 avrebbe svelato l’identità del suo misterioso corteggiatore. Lei, nel frattempo, continua a mentenere top secret la sua vita privata e, nei prossimi giorni, starà anche lontana dall’ex velino.

La Gregoraci, infatti, si trova nel cucurio dove trascorrerà alcuni giorni con Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Guenda Goria. Riuscirà a resistere pur non avendo tutte gli agi della casa? I suoi fans sono pronti a scommettere di sì anche se sperano di vederla presto nuovamente in casa con Pierpaolo.