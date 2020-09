Nina Moric esce allo scoperto col nuovo fidanzato: “Sono innamorata”

Nina Moric ha un nuovo giovanissimo fidanzato di cui è davvero innamorata e non ha più paura di mostrarlo pubblicamente.

Negli ultimi giorni sui social di Nina erano comparsi molti indizi sull’inizio di una nuova storia d’amore tra l’ex modella croata e un ragazzo che è comparso in tutte le sue stories degli ultimi giorni.

A quanto Nina ha lasciato trapelare, i due si frequentano da un mese ma la modella ha preferito non far trapelare nulla per timore che il gossip più feroce si scatenasse di nuovo intorno alla sua vita privata.

Pare però che la frequentazione si sia trasformata in una vera relazione e che Nina non abbia più alcun timore di dire le cose come stanno.

Nina Moric il nuovo fidanzato che l’ha resa serena

Nel corso degli anni molti hanno avuto l’impressione che Nina Moric cerchi disperatamente di trovare la serenità accanto ad un uomo che possa prendersi cura di lei.

La modella aveva creduto per lungo tempo che Luigi Mario Favoloso fosse la persona giusta ma, come hanno poi dimostrato i loro continui screzi e i furiosi litigi di cui sono stati protagonisti, i due non erano fatti l’uno per l’altra.

Addirittura, Nina e Luigi sono finiti in tribunale a causa di una denuncia di lei nei confronti di lui, che è stato accusato di averla picchiata ripetutamente e addirittura di aver alzato le mani anche su Carlos, il figlio di Nina che era intervenuto a proteggere sua madre.

Proprio Carlos però è stato la causa di un altro fortissimo scossone nella vita della Moric: dopo aver compiuto 18 anni e aver celebrato la maggiore età con una festa in grande stile organizzata proprio da suo padre, Carlos ha preso la decisione di andare a vivere con lui. Dopo aver lasciato sua madre da parte, Carlos sembra deciso a impegnarsi nella costruzione di una nuova vita da adulto seguendo in tutto e per tutto le orme di suo padre e, secondo Nina, tradendo la sua vera personalità.

Fortunatamente, in un momento di grande solitudine per la Moric è arrivato Marco, che ormai sembra essere diventato una presenza fissa accanto alla modella.

Nina ha anche ritrovato le energie fisiche e mentali per dedicarsi di nuovo allo sport e ha ricominciato ad allenarsi con un personal trainer che non vedeva da molto, da oltre un anno e mezzo.

L’allenatore è rimasto stupito dei risultati ottenuti da Nina durante la prima sessione di allenamento, soprattutto considerando il lungo periodo di tempo che Nina ha trascorso senza allenarsi.

Nina ha commentato con grande orgoglio i complimenti del suo personal trainer, affermando che il motivo della sua grande energia in questo periodo della sua vita è dovuta al fatto che è innamorata.

Per fortuna sembra proprio che il sentimento della modella sia ricambiato, e che anche il suo attuale fidanzato non abbia alcuna paura di ammettere pubblicamente quanto Nina sia importante in questo momento della sua vita per restituirgli un po’ di serenità.

Mentre Nina e Marco cercano di costruire insieme una nuova routine e una nuova serenità, Carlos continua la sua preparazione atletica (e si spera mentale) per sbarcare in TV il prossimo Ottobre. Sul suo profilo Instagram ufficiale (che, bisogna ricordarlo, non viene gestito direttamente da lui) è stato annunciato che il prossimo Ottobre Carlos sarà a Verissimo, probabilmente per raccontare la sua nuova vita accanto al papà. Di certo Nina commenterà in maniera durissima la prima ospitata ufficiale di suo figlio su una televisione nazionale, esattamente come ha commentato in precedenza il lavoro di Fabrizio con Carlos.