Nina Moric: “Non sono una brava madre? Penso a me e non vado in TV”

Nina Moric ha “osato” dire no alla signora dei salotti televisivi Mediaset: i motivi per cui la modella non comparirà più in televisione per un po’.

Durante lo scorso anno Nina Moric è stata protagonista di moltissimo gossip televisivo, soprattutto in relazione alla sua tormentata storia d’amore con Luigi Mario Favoloso.

Successivamente, finita la storia con il napoletano, sembrava che Nina si fosse riavvicinata a Fabrizio Corona e che si stesse impegnando con lui nella realizzazione di un nuovo equilibrio familiare. Naturalmente, la preoccupazione principale dei due genitori era la serenità di Carlos, il figlio nato nel 2002 dal loro matrimonio.

Nonostante tutte le buone intenzioni, i due non sono riusciti a tener fede al loro proposito di recuperare il rapporto e, nel giro di pochissimo tempo, le cose sono degenerate. Fabrizio Corona ha deciso di prendere con sé Carlos, che da poco è andato a vivere con lui e, secondo la madre, sta avendo una pessima influenza su suo figlio.

Negli ultimi mesi Nina ha avuto almeno due storie, una delle quali con un imprenditore di cui però all’improvviso è scomparsa ogni traccia social dal profilo della modella. Nelle ultime settimane invece Nina ha riscoperto l’amore assieme a un novo fidanzato che ricambia i suoi sentimenti e, proprio a causa della nuova fase della sua vita che sta attraversando, Nina ha detto un sonoro no a Barbara D’Urso.

Nina Moric: “Niente TV, non voglio ricadere nel gossip crudele”

Nel periodo in cui Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali avevano cominciato a parlare in televisione della loro storia Nina Moric aveva dovuto assistere a una narrazione di fatti e di sentimenti che l’ha coinvolta in più di un momento.

Ad un certo punto Elena e Nina ebbero una lunghissima conversazione telefonica (almeno quattro ore) che avrebbe dato vita a una lunghissima serie di ipotesi e di smentite in merito a quanto la Morali avesse confidato alla ex fidanzata di Favoloso.

In quel periodo Nina fu al centro di una fortissima esposizione mediatica e si ritrovò a dover sopportare anche le accuse e le offese della famiglia di Luigi Mario Favoloso, in particolare di sua madre.

Si trattò di un periodo che mise i nervi di Nina a dura prova tanto che, conclusasi finalmente quella vicenda, Nina promise a se stessa di non comparire più in televisione.

Dopo la vicenda che ha visto protagonista Carlos e Fabrizio però, Nina Moric è stata invitata da Barbara D’Urso a prendere di nuovo parte alla sua trasmissione per raccontare la sua versione dei fatti.

Nelle ultime stories pubblicate sul suo profilo, però, la Moric ha spiegato che non ha alcuna intenzione di “accettare l’invito della signora D’Urso, che mi ha invitato per offrirmi il diritto di replica”.

A quanto pare i motivi del rifiuto di Nina non riguardano né la trasmissione né il lavoro della D’Urso. Al contrario, la scelta dipende esclusivamente dal momento che Nina sta vivendo e dal suo desiderio di rimanere il più serena possibile per dedicarsi a se stessa. “Mi voglio disintossicare e non mi voglio più vivere il gossip crudele” ha detto la madre di Carlos.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric) in data: 20 Ago 2020 alle ore 8:44 PDT

La modella ha anche spiegato di aver ricevuto molti messaggi privati che la accusano di non essere più una brava madre come una volta e di aver sostituito Carlos con il gatto, Moon, a cui dedica moltissime attenzioni. Nina naturalmente si è difesa anche da queste accuse, affermando che l’affetto per un animale non è assolutamente paragonabile a quello che si nutre per un figlio.