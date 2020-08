Carlos non è più lo stesso e Nina Moric, disperata, chiede scusa ai follower. Colpa della pessima influenza di Fabrizio Corona?

Carlos Corona ha appena compiuto 18 anni e dovrebbe ormai essere in grado di cominciare a decidere della propria vita autonomamente.

Com’è naturale che sia, però, i ragazzi imitano i propri genitori, assorbono gran parte dei loro comportamenti o se ne allontanano del tutto, dimostrandosi completamente differenti da loro.

In passato, Carlos è sempre apparso come un ragazzo intelligente e studioso, appassionato di argomenti come la storia e la filosofia, in grado di parlare in pubblico anche di argomenti complessi: lo ha fatto una volta attraverso il profilo Instagram di Nina, anche se non è finita bene (ma assolutamente non per colpa sua).

Se da Nina Carlos può aver preso la curiosità e il desiderio di confrontarsi con argomenti importanti, sembrava però che da Fabrizio Corona Carlos avesse preso ben poco. Almeno all’apparenza il figlio del Re dei Paparazzi non ha né la spacconeria né l’atteggiamento da “uomo che non deve chiedere mai” tipico di suo padre.

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza insieme a Fabrizio, però, Carlos sembra aver intrapreso una strada molto diversa dal solito e Nina Moric ha pesantemente rimproverato suo figlio per il comportamento che sta avendo.

Nina Moric su Carlos: “Padre, perdonalo perché non sa quello che fa”

Non molti giorni fa Nina Moric si era lamentata pubblicamente del fatto che l’ex marito utilizzasse il figlio come “merce di scambio”, organizzando eventi e ospitate in vari locali a nome di Carlos e “costringendolo” a lavorare nel pieno stile Corona.

Lei, che era rimasta a casa, avrebbe voluto trascorrere l’ultima parte delle vacanze insieme a Carlos, ma si era dovuta arrendere all’idea che i due maschi della famiglia potessero condividere un po’ di tempo insieme com’è anche giusto che sia.

Purtroppo i timori di Nina Moric si sono concretizzati nelle ultime ore: sembra che Fabrizio abbia deciso di approfittare della vicinanza del figlio Carlos per trasformarlo a sua immagine e somiglianza, creando insieme a lui del materiale “perfetto” da caricare sulla sua pagina ufficiale di Instagram.

Il profilo Instagram di Carlos, in realtà, è completamente nelle mani di Fabrizio e dei suoi collaboratori: il ragazzo non ha alcun potere sulle fotografie che vi vengono caricate. Lo ha spiegato la stessa Nina in passato, soprattutto quando tentò di opporsi alla creazione stessa del profilo. L’ex modella era infatti sicura che il profilo Instagram avrebbe esposto Carlos agli attacchi mediatici degli haters che avrebbero utilizzato lui per colpire i suoi genitori o per commentare le loro disavventure.

La madre di Carlos non aveva affatto torto: il profilo Instagram del ragazzo è bersagliato continuamente di critiche e di prese in giro, sia ai danni di Carlos sia dei suoi genitori.

A dimostrazione che il profilo IG di suo figlio è un pretesto per trasformare il ragazzo in una versione più giovane di se stesso, è arrivato il nuovo video girato mentre Carlos ha appena finito di allenarsi. Il Corona Junior guarda in camera, fa una smorfia e pronuncia una frase che non sembra affatto nelle sue corde: “La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le palle, siete delle checche”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIG(Very Important Gossip) (@vig_officialgossip) in data: 26 Ago 2020 alle ore 11:21 PDT

È bastata questa sola frase a far andare Nina Moric su tutte le furie: la donna ha deciso di scrivere una lunga Story su Instagram affermando di essere molto delusa dal comportamento del figlio.

“Sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos acquisire questi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è assolutamente in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni” ha scritto Nina, che ha anche tentato di far leva sulle vere passioni del figlio per convincerlo a tornare sui suoi passi. “Mi manca il Carlos Maria che mi leggeva e argomentava i saggi di filosofia, mi manca il ragazzo che ho visto crescere giorno dopo giorno diventando un uomo migliore di quello che potessi immaginare”.

Appena prima, Nina aveva avuto un atteggiamento molto più duro nei confronti di suo figlio e aveva deciso di chiedere scusa a tutti coloro che avrebbero potuto sentirsi offesi dal linguaggio utilizzato da Carlos. “Vergognati Carlos per ciò che dici. E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo per te, prendo le parole di nostro Signore: “Padre perdonalo perché non sa quello che fa”. Chiedo scusa.”

Come se non bastasse, sull’account di Carlos è anche venuta fuori una story in cui il ragazzo sembra elogiare la lunga tradizione giornalistica della sua famiglia, ma sembra in tutto e per tutto un messaggio di lode che Fabrizio Corona si è scritto da solo.

Purtroppo Nina Moric ha dovuto rapidamente ricredersi in merito alle nuove abilità di Fabrizio Corona nel ricoprire il ruolo di padre. Appena qualche settimana fa, infatti, la madre di Carlos sembrava convinta che Fabrizio fosse davvero cambiato trasformandosi in un padre migliore.