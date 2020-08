“Fabrizio vende nostro figlio”: il durissimo sfogo di Nina Moric

Nina Moric e Fabrizio Corona sono di nuovo ai ferri corti: le nuove accuse di Nina sullo sfruttamento dell’immagine del figlio.

I problemi familiari tra Nina Moric e Fabrizio Corona hanno sempre riguardato il benessere di Carlos, il figlio nato dalla loro unione nel 2002.

I due genitori hanno sempre avuto idee molto differenti in merito a quale fosse il bene di Carlos, che ha sempre dato l’impressione di essere piuttosto disinteressato alla notorietà, mentre è seriamente appassionato di storia, filosofia e politica.

Se Nina Moric, dopo aver ottenuto di nuovo l’affido di Carlos, si dimostra sempre estremamente protettiva nei confronti del figlio, si ha l’impressione che Fabrizio tenti costantemente di trasformare Carlos in una versione in miniatura di se stesso.

Stando così le cose, è naturale che di tanto in tanto i due genitori arrivino ai ferri corti, anche quando si impegnano al massimo per creare un’atmosfera serena e affettuosa intorno al ragazzo.

Le ultime accuse di Nina, però, sembrano indicare che nonostante gli sforzi, le dinamiche familiari della famiglia Corona purtroppo non siano poi tanto diverse dal passato.

Nina Moric contro Fabrizio Corona: “Non puoi usare nostro figlio”

Che Fabrizio Corona fosse un uomo estremamente concentrato su se stesso e con delle chiare manie di onnipotenza era noto da tempo.

Nina Moric però si era convinta che con l’andar del tempo, dopo il carcere e dopo le varie esperienze in comunità di riabilitazione e disintossicazione, Fabrizio Corona avesse finalmente intrapreso un vero percorso di crescita e che si stesse trasformando in un padre migliore per Carlos: lo aveva dichiarato lei stessa e sembrava sinceramente sollevata per come si stavano mettendo le cose.

A confermare questo andamento positivo sono po arrivate le fotografie del settimanale Chi, su cui Fabrizio, Nina e Carlos apparivano in tutto e per tutto come una famiglia particolare ma unita e felice.

Fabrizio Corona aveva anche fatto in modo da organizzare una grande festa di compleanno in occasione della maggiore età di Carlos e aveva partecipato in collegamento digitale, non potendo prendere parte di persona ai festeggiamenti a causa delle limitazioni alla sua libertà personale.

Eppure, qualcosa stava già andando storto. Nelle scorse ore Nina Moric ha pubblicato sul suo profilo Instagram diverse storie in cui spiegava che Fabrizio Corona e Carlos erano insieme e nemmeno si degnavano di risponderle al telefono.

L’ex modella ha spiegato che i due stavano “lavorando”, anche se non sapeva precisamente a cosa, e che si sentiva derubata del tempo da trascorrere con il figlio.

Nel giro di poco si è scoperto quali fossero gli impegni di lavoro di Carlos e per quale motivo il ragazzo non stesse rispondendo a sua madre.

Carlos è comparso in alcune fotografie scattate in una pizzeria di Forte dei Marmi, mentre posava con i gestori.

Nina a quel punto ha cominciato a scagliarsi violentemente contro Fabrizio, accusandolo di usare l’immagine di Carlos per i propri fini e di utilizzare il figlio come oggetto di scambio.

L’altra faccia della medaglia potrebbe essere leggermente diversa: c’è la possibilità che Fabrizio voglia “introdurre” Carlos nel suo mondo lavorativo, dandogli la possibilità di cominciare a lavorare come modello, ospite o influencer.

Se Corona voglia sfruttare l’immagine del figlio lavorando in qualità di suo agente non è dato saperlo. Di certo anche in passato Fabrizio ha dato l’idea di voler creare l’immagine pubblica di Carlos modellandola sulle proprie idee. È anche arrivato a creare un profilo Instagram per il ragazzo che, però, non ha alcun potere su di esso, dal momento che il profilo è gestito esclusivamente dal padre e dai suoi collaboratori.

Nina Moric si è sempre detta assolutamente contraria all’utilizzo dei social per Carlos, consapevole che, in quanto figlio suo e di Fabrizio, il ragazzo è più esposto di altri a critiche e a un’attenzione tossica da parte del popolo dei social. In un’occasione la Moric diede anche a Carlos la possibilità di utilizzare il proprio profilo Instagram per parlare degli argomenti che a Carlos stavano più a cuore ma decise poi di interrompere la diretta nel momento in cui le domande degli utenti cominciarono a diventare scomode e invadenti.