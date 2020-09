Giulia De Lellis e Giulia Salemi stroncate da Dayane Mello: “Morte di fama”

Dayane Mello ha duramente attaccato Giulia De Lellis e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, accusandole di essere morte di fama.

Tempo di gossip nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta però a parlare è Dayane Mello che con i suoi compagni di viaggio non le ha di certo mandare a dire a Giulia De Lellis e Giulia Salemi. La modella, infatti, non ha nascosto di avere una certa antipatia verso le due ragazze, con cui ha condiviso qualche momento.

In particolar modo con la Salemi, che di recente è tornata a parlare del suo rapporto con Francesco Monte, in quanto le due hanno condiviso il red carpet al Festival del cinema di Venezia dove hanno indossato un vertiginoso spacco che lasciavo poco spazio all’immaginazione.

Dayane racconta di come le due siano alla ricerca continua di fama, in particolar modo la Salemi che le avrebbe perfino tolto il saluto senza alcun motivo specifico.

Dayane Mello ha stroncato Giulia De Lellis e Giulia Salemi al GF Vip, ma in loro difeso, o meglio della compagna di Damante, è intervenuto Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi difende Giulia De Lellis al GF Vip dalle accuse di Dayane Mello

Dayane Mello ha raccontato ai concorrenti del Grande Fratello Vip del suo recente incontro con Giulia Salemi per poi passare alla compagna di Andrea Damante, che è in un certo senso è presente nella casa in quanto c’è un suo poster in cucina.

“La Salemi io volevo parlarle, mi sono fermata a dirle ciao e lei si è girata ed è andata via“ ha esordito la modella nella casa, che ha ricevuto anche un messaggio da Balotelli. “Lei è una di quelle persone malate di fama, non mi piace proprio” ha aggiunto. “Non mi ha nemmeno chiesto come stessi, quella fin quando non ha raggiunto la fama non era felice” ha concluso. “Questa cosa non valorizza di certo le persone” ha aggiunto per poi passare a Giulia De Lellis, dopo aver visto una sua foto nella casa.

“Lei è un’altra che non sopporto” ha ammesso. “Mi sta troppo sul cazz*” ha aggiunto ed è a questo punto che è intervenuto Tommaso Zorzi che ha difeso l’esperta di tendenze, rivelando che è una persona molto carina e che riesce molto bene nel suo lavoro, mettendo così a tacere la Mello. Tommaso, tra l’altro, non è la prima volta che parla della De Lellis, visto che qualche giorno fa ha parlato della sua storia con Damante.

Tommaso Zorzi ha difeso Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip, affermando che non è assolutamente la persona descritta da Dayane Mello nella casa più spiata d’Italia, mentre sulla Salemi ha preferito non esprimersi più di tanto.