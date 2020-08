Giulia Salemi torna a parlare di Francesco Monte: “Non mi pento di nulla”

Giulia Salemi è tornata a parlare della sua relazione con Francesco Monte di cui pare non avere alcun rimpianto, nonostante abbia sofferto per lui.

Giulia Salemi, non è di certo un mistero, durante l’esperienza al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, l’ultima edizione condotta dalla moglie di Francesco Totti, ha avuto modo di poter conoscere Francesco Monte e di iniziare sotto l’occhio vigile delle telecamere una relazione con lui.

Tale relazione, come i più informati ricorderanno bene, non è durata tantissimo senza l’occhio vigile delle telecamere e ha lasciato un certo sapore amaro nella modella che da quel momento ha scelto di restare single per un po’. Discorso completamente diverso per l’ex tronista di Uomini e Donne, che poco dopo la rottura ha iniziato una storia con Isabella De Candia, con cui di recente Giulia ha avuto una discussione social.

Giulia, come anticipato, ha sofferto molto per la fine di questa storia ma recentemente intervistata dal settimanale Oggi, ha ammesso di avere alcun rimpianto a riguardo e che rifarebbe tutto da capo.

“Della mia storia con Francesco non mi pento di nulla, n’è valsa la pena” ha chiarito Giulia Salemi su Francesco Monte. “Era nata in un contesto televisivo ed ha funzionato anche dopo la fine del programma anche se non per molto” ha concluso la modella. “Un rapporto è bello quando una donna si sente unica e speciale“ ha aggiunto la Salemi, terminando con quella che sembrerebbe essere una vera e propria frecciata verso il suo ex fidanzato.

Giulia Salemi ha trovato l’amore dopo Francesco Monte? Parla lei

Giulia Salemi, come anticipato, dopo la fine della sua storia con Francesco Monte, sembrerebbe non aver conosciuto più l’amore. Anche se il settimanale Chi ha insinuato che la modella abbia iniziato una nuova relazione con un misterioso imprenditore, ma lei ha smentito il tutto affermando che al momento è single.

“Non sono fidanzata” ha chiarito Giulia, smentendo il flirt con un misterioso imprenditore di successo. “Certo, ho avuto anche io qualche frequentazione nell’ultimo periodo” ha poi aggiunto. “Ma non è stato nulla di importante” ha concluso.

Giulia Salemi è single e almeno per il momento il suo cuore sembra non battere per nessuno.