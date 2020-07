Giulia Salemi contro la fidanzata di Francesco Monte: lo sfogo

Giulia Salemi, dopo essere stata tirata in ballo senza alcun motivo dalla fidanzata di Francesco Monte, si è lasciata andare ad uno sfogo sul web.

Il debutto nel mondo della musica di Francesco Monte ha creato non poco scalpore sul web. Dopo che Trash Italiano ha condiviso il singolo di debutto dell’ex tronista di Uomini e Donne, Tommaso Zorzi ha commentato la canzone facendo notare come il pezzo non brilli per l’originalità del testo.

Apriti cielo. Il commento del giovane influencer ha scatenato l’ira di Isabella De Candia, fidanzata di Francesco, che non ha apprezzato le sue parole, lasciandosi andare ad un lungo sfogo contro di lui, non cogliendo l’evidente ironia utilizzata da Zorzi.

A fine commento, potete trovare qui l’intero sfogo della modella, Isabella ha perfino citato Giulia Salemi e il suo libro che in questa storia non c’entra assolutamente nulla, visto che è da tempo che non rilascia dichiarazioni in merito al suo ex fidanzato.

Isabella dopo aver rimproverato Tommaso Zorzi ha concluso con: “In questo caso il cioccolato non è la soluzione” facendo riferimento al titolo del libro di Giulia, Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.

Giulia Salemi ha replicato alla fidanzata di Francesco Monte, facendole notare che in cose in cui non c’entra assolutamente nulla non vuole essere tirata in ballo. Ecco le sue parole.

Giulia Salemi tirata in ballo dalla fidanzata di Monte: la sua reazione

Giulia Salemi, come anticipato, è stata tirata in ballo da Isabella De Candia, fidanzata di Francesco Monte, quando non ha mai commentato il debutto nel mondo della musica del suo ex, non nominandolo mai sui suoi profili social visto che non si sono lasciati in ottimi rapporti, ma non poteva stare di certo zitta di fronte ad insinuazioni gratuite.

“Adoro essere messa al centro di un contesto, una situazione, una litigata, con persone con cui non c’entro nulla e nemmeno mi interessa averci a che fare” ha esordito Giulia Salemi contro Isabella De Candia, che ha sempre evitato di parlare di Monte anche se ha ammesso che su di lui ci sarebbe tanto da dire. “Di tutta questa situazione, ci tengo a precisare, non mi interessa una beata minchi*” ha concluso.

“Ah, ricordate che il cioccolato è sempre la soluzione” ha concluso tagliante.

Giulia Salemi, effettivamente, è stata tirata in ballo senza nessun motivo dalla fidanzata di Francesco Monte, visto che non ha mai commentato il suo singolo di debutto.