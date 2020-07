Adriana Volpe si infuria per una domanda indelicata: “Sei single?

Adriana Volpe ha dovuto far fronte a un’altra pesante insinuazione arrivata via social sulla sua vita privata: ecco cosa ha risposto a chi le ha chiesto se è tornata single.

Adriana Volpe e il marito Roberto Carli hanno fatto parlare moltissimo gli appassionati di gossip nelle scorse settimane.

I due sono sposati e hanno una figlia, Gisele. La loro unione è sembrata scricchiolare nel momento in cui la Volpe è entrata a far parte della rosa dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 e ha instaurato un “legame particolare” con Andrea Denver.

Tra i due le cose sembravano essere andate ben oltre la semplice amicizia e gli spettatori del reality avevano cominciato a chiacchierare sulla possibilità che la Volpe potesse dimenticare il legame con il marito e le responsabilità verso la sua famiglia.

Nonostante gli sforzi di Roberto e di Adriana nel tentativo di mettere a tacere i pettegolezzi, sono ancora molti quelli che credono alle storia di una profonda crisi matrimoniale tra la bella presentatrice e l’imprenditore romano. Addirittura qualcuno è arrivato a porre una domanda diretta ad Adriana sui social e lei non ha potuto fare a meno di rispondere nel modo più chiaro possibile.

“Sei single?” e Adriana Volpe diventa una furia

Il periodo che è seguito al Grande Fratello Vip non è stato affatto semplice per Adriana Volpe. La conduttrice aveva sperato di poter lavorare in Mediaset cominciando una fase completamente differente della sua carriera ma poi, a causa dei cambiamenti di palinsesto imposti dal Coronavirus, ha dovuto rinunciare al sogno di lavorare per le reti di Berlusconi e “ripiegare” su TV8.

Il programma che le hanno offerto di condurre e che la vede in coppia con Alessio Viola almeno sulla carta avrebbe potuto essere una grande possibilità di riscatto per la Volpe. Ogni Mattina sta però facendo fatica a ingranare, tanto che qualcuno già parla di un clamoroso flop.

Allo stress lavorativo per la conduzione del nuovo programma di certo la Volpe non avrebbe voluto aggiungere quello delle malelingue, che ancora sperano di poter raccontare la crisi matrimoniale tra lei e il marito Roberto Parli.

Nonostante il fatto che non ci siano stati evidenti segni di rottura tra i due, su Instagram le voci di una separazione effettiva si rincorrono insistenti, tanto che un follower di Adriana ha chiesto direttamente alla conduttrice: “Sei single?”

La risposta di Adriana è stata lapidaria: “No, sono sposata” ha scritto semplicemente la Volpe, senza aver bisogno di aggiungere altro. Che fosse furiosa per l’ennesimo tentativo di screditare la sua coppia era più che palese.

Tra l’altro, la domanda del follower risultava davvero fuori luogo, dal momento che pochissime settimane fa, proprio all’inizio di questo Luglio, Adriana Volpe e Roberto Parli hanno festeggiato dodici anni di matrimonio.

I due si sono sposati infatti nel 2008, a Montecarlo. Proprio alla data e al luogo delle nozze ha fatto riferimento Parli quando ha scritto su Instagram un messaggio per festeggiare la ricorrenza. “Montecarlo, 03/07/2008 il primo “sì” e lunedì 06/07/20 saranno 12 anni dal vero “sì” a Roma! Zucchero, sale e pepe: questa è la nostra unione! Buon anniversario Adry, amore”.

Parli sta quindi letteralmente facendo di tutto perché le voci in merito alla crisi con sua moglie vengano messe nel dimenticatoio e anche la Volpe sta facendo la sua parte: “Il motto è sempre stato 06/07/08 per un amore sempre in crescita” ha scritto facendo riferimento alla data delle nozze a Roma.

È evidente che il desiderio degli sposi sia quello di costruire il proprio rapporto nel tempo in maniera sempre più solida, così da poter contare l’uno sull’altra anche in futuro. Le voci sull’imminente crisi matrimoniale finalmente si placheranno?