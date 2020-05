Francesco Monte | Giulia Salemi tuona: “Su di lui avrei tanto da dire”

Francesco Monte | Giulia Salemi, durante una diretta su Instagram con il settimanale Chi, ha rivelato che avrebbe potuto dire tanto sulla fine della sua relazione, ma ha preferito non farlo.

Non è di certo un mistero che Francesco Monte e Giulia Salemi abbiano avuto una relazione. I due si sono conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip e sono stati insieme per qualche tempo. La bella modella, in svariate interviste, è tornata a parlare del suo rapporto, ormai terminato, con l’ex tronista di Uomini e Donne, in quanto gli è stato dedicato una parte del suo primo libro: Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.

Giulia, che aveva già svelato il motivo della rottura, ci ha tenuto a ribadire che lei non ha mai voluto portare la sua vita sentimentale pubblicamente ma in questo caso era inevitabile visto che la loro storia è nata sotto i riflettori. Inoltre, fa notare la Salemi che lei non si era mai sbilanciata sulla fine del loro rapporto anche se di cose ne avrebbe da dire.

“Attualmente nessuno conosce i veri motivi che ci hanno spinto ad allontanarci“ ha spiegato la Salemi. “Ho sempre voluto proteggere tutto ciò di buono che aveva il nostro rapporto, per questo mi sono sentita il dovere di filtrare tanto nel libro” ha proseguito. “Mi limito semplicemente a raccontare il mio stato d’animo. Non sono andata oltre perché forse ancora non me la sento” ha concluso. “Se fossi stata un’altra, sappiamo bene che avrei potuto dire molte più cose su di lui” ha concluso.

Giulia Salemi ha lanciato una frecciata a Francesco Monte e i suoi fan hanno subito ipotizzato che le voci che circolavano sulla fine della loro relazione, e dei presunti tradimenti, possano essere vere. Sarà realmente così?

Giulia Salemi: perché ha scelto di parlare di Francesco Monte nel suo libro

Giulia Salemi, onda evitare qualsiasi dubbio su chi potrebbe accusarla di usare Francesco Monte per vendere qualche copia in più del suo libro, ci ha tenuto a precisare il motivo per cui ha scelto di parlare della sua relazione all’interno di Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato, levando ogni possibile dubbio sul perché di tale decisione.

“Nel libro racconto la mia vita e non potevo non menzionarlo visto che ne ha fatto parte” ha prontamente chiarito Giulia Salemi su Francesco Monte. “Ho iniziato a lavorarci verso novembre e in quel periodo la rottura tra noi era abbastanza fresca” ha spiegato la modella, che ieri a Vieni da me ha rivelato di essere stata vittima di violenza. “Non ho marcato tantissimo il discorso anche perché non voglio che poi mi si venga a dire che ho speculando sulla vicenda per avere maggiore visibilità” ha concluso Giulia, chiarendo ogni possibile dubbio.

Come reagirà Francesco Monte di fronte a queste nuove dichiarazioni sul suo conto?