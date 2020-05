La straordinaria fibra antirughe, sensuale ed elegantissima, è un’autentica carezza per il corpo. Usala per la federa del cuscino e migliori l’idratazione della pelle. La trovi anche nelle creme: le sue proteine sono un elisir di bellezza contro i segni dell’età.

La seta pura naturale è in assoluto il materiale più confortevole e seducente che una donna possa indossare. Ma non solo indossare.. la seta: la speciale fibra antirughe contro i segni dell’età.

La piacevolezza della seta e il vantaggio contro i segni dell’età

La seta non è soltanto il tessuto preferito per confezionare sottovesti, biancheria intima di lusso, camice da notte e abiti da sera. In passato veniva utilizzata per realizzare le calze più preziose. Ti capisco se tu si avvolgono il corpo con un tocco delicato e impalpabile che riesce a valorizzare le forme e risulta molto gradevole al tatto. In realtà, c’è un’altra componente molto importante e benefica che riguarda la seta.

Tra i vantaggi abbiamo anche il fatto che è fresca d’estate è calda in inverno non provoca irritazione alla pelle e quindi non infastidisce le pelli sensibili. Ma la cifra distintiva più importante è stata la scoperta di trattarla anche come una fibra antiage.

Sia in Cina che in Giappone le donne che per secoli hanno lavorato nei sedili finisci erano note per avere delle mani bellissime fino a tarda età, le loro mani infatti rimanevano bianche, levigate senza rughe e senza macchie.

Il segreto di questo beneficio stava nel fatto che il contatto prolungato della pelle con i bozzoli da cui si ricavava e si ricava la seta sono composti da un materiale naturale, ricchissimo di proteine e di sostanze antiossidanti che penetrano nell’epidermide e la conservano integra ed elastica nonostante il passare degli anni.

La seta per dormire | Proteggi anche i tuoi capelli ricci

La ricerca cosmetica ha iniziato a studiare le proprietà antiage della seta, che è ormai di- ventata un ingrediente prezioso di creme nutrienti e di shampoo ristrutturanti (vedi box in alto). La novità assoluta, ormai un rituale beauty di numerose star, è l’abitudine a dormire su un cuscino rivestito con una federa di seta. I più classici guanciali di cotone o di lino, per quanto naturali, trattengono di più residui di make up, polveri e impurità della pelle e hanno una minor capacità di far “respirare” la cute. Ecco perché molte volte, al risveglio, il viso è stropicciato, segnato e stanco.

Oggi in commercio si trovano delle federe in seta pura che accarezzano dolcemente la testa. Intanto perché, a differenza di altre fibre tessili più ruvide e porose, la seta è morbida e fresca e favorisce un più rapido addormentamento; inoltre è antibatterica e ipoallergenica, non assorbe i cosmetici che applichiamo prima di coricarci ed evita che vadano dispersi sul cuscino durante la notte; essendo ricca di aminoacidi, migliora l’ossigenazione e il metabolismo cellulare, riducendo i segni di stanchezza.

Infine, la federa in seta limita l’attrito fra testa e cuscino, previene la disidratazione della pelle e, di riflesso, attenua le rughe, l’infiammazione cutanea (è un vero toccasana se hai la pelle sensibile e se soffri di acne e arrossamenti). Essendo, come si diceva, meno assorbente del cotone, la seta lascia le creme e i sieri che applichiamo di notte sul nostro viso, migliorandone l’efficacia.

