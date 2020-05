Belen Rodriguez pubblica una foto in cui stringe tra le braccia un neonato e l’amica le scrive un messaggio: “meriti l’amore”. Frecciatina a Stefano De Martino?

“Belen meriti l’amore”: è questo il messaggio che, un’amica della Rodriguez nonchè mamma del neonato che la showgirl stringe tra le braccia nelle foto pubblicate su Instagram ha voluto inviare alla showgirl che sta attraversando un momento difficile dal punto di vista personale come ha ammesso lei stessa in un video. Le parole dell’amica di Belen, però, sembrerebbero anche una frecciatina a Stefano De Martino: sarà vero?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino | La reazione allo sfogo di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: parla l’amica della showgirl

Cos’è successo davvero tra Belen e Stefano De Martino? Dopo il video con cui la Rodriguez ha ammesso il periodo difficile che sta vivendo, il settimanale Oggi ha cercato di ricostruire quelle che sarebbero state le tappe che avrebbero portato i due ad allontanarsi. Il settimanale Oggi, infatti, parla di una furiosa lite tra i due sentita anche dai vicini.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez e Stefano De Martino lontani e spunta Elodie

La showgirl argentina sta cercando di superare il momento complicato con l’amore della sua famiglia e degli amici. Nelle scorse ore, la Rodriguez ha così pubblicato sul proprio profilo Instagram una dolce foto in cui stringe tra le braccia un neonato, figlio di una sua cara amica.

Una foto con cui la showgirl ha conquistato il cuore dei fans per l’espressione dolce con cui guarda il piccolo. “Amica mia che meraviglia”, ha scritto sui social. La mamma del piccolo ha così scritto un dolcissimo messaggio a Belen augurandole di poter presto rivivere un’emozione così grande.

Visualizza questo post su Instagram …… ℎ !!! @priscarossi_pr ❤️❤️❤️ Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 28 Mag 2020 alle ore 11:20 PDT

“E’ bastato guardarti e leggerti l’emozione negli occhi come fosse la mia. Auguro a te di vivere questo sogno, meriti l’amore. Ti amo amica mia”, sono le dolcissime parole che ha ricevuto la Rodriguez dall’amica. A far rumore è il passaggio in cui dice “meriti l’amore”. Sarà una frecciatina per Stefano De Martino che ha reagito così al video della moglie?