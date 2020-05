Silvia Provvedi | Svela il nome della nascitura dopo il matrimonio

Manca ormai poco alla nascita della figlia di Silvia Provvedi e la cantante de ‘Le Donatella’ svela il nome della nascitura. Dopo vorrebbe sposarsi con il compagno Giorgio De Stefano.

Manca ormai poco alla nascita della figlia di Silvia Provvedi, due, tre settimane al massimo e la cantante del duo musicale Le Donatella si racconta in un’intervista al settimanale Chi.

La bruna del gruppo svela il nome della nascitura scelto di comune accordo con il compagno Giorgio De Stefano, in arte Malefix, un imprenditore di origini calabresi che gestisce un noto ristorante di Milano.

La ex di Fabrizio Corona, con cui ha vissuto una storia particolarmente travagliata, ha finalmente trovato la serenità tra le braccia del nuovo fidanzato. E presto le regalerà una figlia e più avanti anche il matrimonio.

Silvia Provvedi si racconta e svela il nome della nascitura

In un’intervista al settimanale Chi Silvia Provvedi svela il nome della nascitura che vedrà la luce tra due o tre settimane al massimo.

La bimba si chiamerà Nicole e a rivelarlo è proprio la cantante del duo Le Donatella che spiega come lei e il compagno Giorgio De Stefano fossero indecisi fra il nome scelto e Celeste.

“Lo terremo per la prossima volta”, ha spiegato la stessa Silvia sulle colonne di Chi rivelando anche “sogniamo di sposarci e lo faremo non appena sarà possibile”.

“È nei nostri programmi, lo vogliamo. Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid 19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo”, rivela ancora sulle pagine di Chi.

Felicità, dunque, alle stelle per la bella Silvia che dopo aver passato un periodo buio legato alla storia con Fabrizio Corona, ora sprizza gioia da tutti i pori, nonostante abbia affrontato la gravidanza in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo dovuto all’emergenza sanitaria.

Silvia Provvedi ha infatti affrontato la gravidanza in quarantena. “Ho dovuto tirare fuori tutta la mia forza” ha svelato ancora la cantante che si è preparata al parto seguendo il corso online. Ma non solo quello pre-parto, la showgirl ha seguito anche quello di primo soccorso pediatrico. Inoltre, rivela “mi sono divertita con quelli di fitness per donne in dolce attesa e lezioni di cucina”.

E proprio nel corso della quarantena la showgirl ha maturato l’idea di compiere un gesto importante per sua figlia, quello di conservare le cellule staminali. E quindi sempre online si è accordata con gli esperti di una struttura svizzera, tra le migliori al mondo, per affidare le cellule staminali del cordone ombelicale.

Insomma, la Provvedi non si è annoiata nonostante tutto ammettendo però di aver sofferto la lontananza dalla sua sorella gemella Giulia. “Ho passato ore e ore al telefono con mia sorella dato che a causa della quarantena eravamo separate”.

E alla domanda se avesse mai avuto paura, Silvia ha risposto sulle colonne di Chi “l’incertezza generale ha destabilizzato tutti, ma non ho mai avuto davvero paura. Nella vita ho sempre combattuto. Anzi, la gravidanza mi ha salvato dalla tristezza e dal dolore che si respira in questo momento a causa di questa pandemia”.