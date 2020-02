Silvia Provvedi, ospite a Verissimo, ha condiviso con il pubblico un annuncio importante: il sesso le suo bambino

Silvia Provvedi ha sorpreso tutti con l’annuncio della sua gravidanza. La notizia, che in breve tempo ha fatto il giro del web, ha reso felice molto i fan dell’ex isolana, che si sono rallegrati nel vederla di nuovo serena, dopo la storia finita male con Fabrizio Corona. Silvia, che da poco ha ritrovato l’amore accanto ad un altro uomo, ha ammesso a Verissimo, di non aver programmato l’arrivo di questo bimbo, ma ha altrettanto dichiarato di esserne comunque felice.

Silvia, sentendosi a suo agio nell’intervista rivoltale da Silvia Toffanin, ha comunicato a tutti il sesso del futuro nascituro: si tratta di una femminuccia. La protagonista de Le Donatella, ha ammesso anche, nel salotto di Verissimo, di essere stata convinta, fino al momento della scoperta del sesso, di aspettare un maschietto ma una volta saputa la verità si è rassegnata di buon grado all’idea di vedersi, presto, gironzolare attorno una “mini Donatella” dal carattere esuberante.

Leggi anche:

GF VIP, Silvia Provvedi sulla storia Corona-Argento: “Se lo può tenere”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Verissimo: Silvia Provvedi su Corona: “Gli auguro serenità”

Silvia Provvedi a Verissimo, dopo essersi emozionata nello svelare il sesso del suo bambino che nascerà quest’estate, si è espressa anche sul suo ex Fabrizio Corona. Nello specifico, l’ex gieffina ha ammesso di provare un po’ di tristezza per quell’ex fidanzato del quale era tanto innamorata, ma che non le ha risparmiato tanta sofferenza. Non ha rimpianti per il suo passato Silvia, che dichiara di essere pronta a ripetere tutto ciò che ha fatto nel suo passato, per Fabrizio, sentendosi pronta anche ad esporsi di nuovo per difenderlo. In ogni caso, a Fabrizio Corona, Silvia Provvedi, durante la sua intervista a Verissimo, ha augurato comunque tanta serenità e tranquillità, soprattutto nel rapporto con suo figlio.

La gioia dell’arrivo del suo bambino, di sicuro, Silvia la condividerà con sua sorella Giulia, la quale possiamo scommettere non vedrà l’ora di spupazzarti la futura new entri di casa Provvedi.



Leggi anche:

Silvia Provvedi dice la sua sul tradimento con Fedez

La nuova vita da mamma sarà sufficiente ad attenuare l’esuberanza della bella Silvia, che però ci auguriamo non perderà mai quello sprint in grado di dare colore alla sua quotidianità.

Gina D’Antonio