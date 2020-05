Vieni da me | Giulia Salemi confessa: “Mi ha messo le mani addosso”

Vieni da me | Giulia Salemi ha raccontato a Caterina Balivo di essere stata vittima di violenza quando era poco più di una ragazzina.

Vieni da me, durante il corso della diretta di oggi, ha avuto modo di poter ospitare Giulia Salemi. La modella, che a breve debutterà come scrittrice, ha confidato a Caterina Balivo, che quando era poco più di una ragazzina il suo fidanzato ha usato violenza contro di lei. Fortunatamente però Giulia si è subito resa conto del pericolo che correva e ha prontamente denunciato il suo ragazzo.

“Non ho mai trovato il coraggio per raccontarlo, non mi sentivo pronta a dirlo, ma quando ero più piccola il mio ragazzo dell’epoca mi ha messo le mani addosso” ha raccontato Giulia, che di recente ha spiegato il motivo della sua rottura con Francesco Monte. “Non mi aspettavo potesse mai farmi una cosa del genere, ma ho trovato la forza di denunciarlo” ha raccontato a Caterina Balivo. “Provavo un forte senso di vergogna ma poi sono riuscita a realizzare che doveva vergognarsi lui non di certo io” ha concluso.

Giulia Salemi è stata picchiata dal suo ex fidanzato e soltanto ora ha trovato la forza di raccontare la sua esperienza al pubblico, sperando che tutte le donne abbiano il coraggio di lasciare i loro carnefici.

Giulia Salemi a Vieni da me: “Gli uomini passano, il cioccolato resta”

Giulia Salemi, oltre a confidare al pubblico di Caterina Balivo a Vieni da me di essere vittima di violenza, ha anche raccontato del suo nuovo progetto, quello relativo alla pubblicazione del suo primo libro: Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.

“Sono davvero entusiasta di questo nuovo progetto, dentro quelle pagine c’è tutta me stessa” ha spiegato Giulia Salemi a Vieni da me, dopo che Caterina Balivo ha annunciato il suo abbandono al programma. “Il titolo riferimento al fatto che gli uomini passano, mentre il cioccolato resta” ha confidato ironica la modella. “Tra le pagine del mio libro troverete tutte le sfighe che ho vissuto in questi anni, raccontate in chiave ironica” ha concluso.

Giulia Salemi ha catturato il pubblico di Vieni da me con la sua solita spontaneità ed ironia.