Balotelli rompe il silenzio su Dayane al GF Vip: “Non voglio fare gossip”

Mario Balotelli ha rotto il silenzio su Dayane Mello al Grande Fratello Vip per poi avere un inaspettato confronto con Fausto Leali.

Mario Balotelli questa sera è “entrato” nella casa del Grande Fratello Vip attraverso un collegamento. Il calciatore, ovviamente, ha fatto una sorpresa a suo fratello Enock Barwuah, che è particolarmente legato a lui.

Durante il collegamento, però, Alfonso Signorini ha dato la possibilità ai suoi due opinionisti di poter fare una domanda al suo ospite ed Antonella Elia ha approfittato del momento per chiedere al calciatore se volesse salutare Dayane Mello, visto che durante il suo percorso lo ha nominato più volte confidando di provare dei sentimenti per lui.

Mario è apparso piuttosto infastidito nel ricevere tale domanda, ma dopo un secondo di riflessione ha prontamente risposto alla curiosità dell’opinionista:

“Sono venuto qui per salutare mio fratello e non per fare gossip“ ha subito messo in chiaro il calciatore. “Lei la conosco e le voglio bene” ha poi proseguito. “Le voglio bene, un saluto posso farlo volentieri” ha concluso.

Mario Balotelli ha rotto il silenzio su Dayane Mello al Grande Fratello Vip, chiarendo che non ha alcuna intenzione di guardare al passato. La loro relazione, per lui, è chiusa.

GF Vip, Mario Balotelli si confronta con Fausto Leali: “Non è razzista, è ignorante”

Mario Balotelli, prima di salutare Dayane Mello, ha anche avuto un confronto con Fausto Leali che nel corso della settimana ha creato e non poche polemiche a causa delle frasi razziste che ha pronunciato durante un discorso con Enock del GF Vip.

Il calciatore ci ha tenuto a chiarire che, a differenza del popolo della rete, lui non crede che il cantante sia razzista, ma che sia soltanto una persona ignorante.

“Il problema è l’ignoranza. Fausto è una brava persona e non voglio dire qualcosa di brutto su di lui, in fondo non lo conosco” ha precisato il calciatore, che durante la scorsa diretta ha stroncato la sua ex fidanzata. “La sua la reputo un’uscita non buona e quelle parole le vedo come dette da una persona ignorante” ha concluso per poi ascoltare la replica del cantante.

“Ha ragione. Purtroppo io ho un’educazione diversa, ho cantato una canzone che è stata un successo, e prima di me altri ancora l’hanno suonata, era una preghiera alla razza nera” ha spiegato prima di essere squalificato dal Grande Fratello Vip. “Quest’espressione non l’ho usata per cattiveria, era una bandiera di integrazione quel pezzo”.

Mario Balotelli al Grande Fratello Vip ha fatto chiarezza su due degli argomenti che lo hanno visto protagonista questa settimana, ma il suo obiettivo era quello di riabbracciare, virtualmente almeno, suo fratello Enock.