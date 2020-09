Pupo piange al Grande Fratello Vip: le parole sulle figlie

Pupo si emoziona e piange in diretta al Grande Fratello Vip 2020 durante l’incontro tra Guenda Goria e il padre Amedeo: le parole sulle figlie.

Pupo in lacrime in diretta durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020. L’opinionista, di fronte all’incontro tra Guenda Goria e il padre Amedeo, non è riuscito a trattenere l’emozione che ha tirato fuori quando Alfonso Signorini gli ha chiesto il tipo di rapporto che, negli anni, ha instaurato con le sue tre figlie. Il cantante racconta così di essere molto fisico e di aver dato alle figlie tutto l’amore che ha ricevuto a sua volta.

Pupo piange per le figlie al Grande Fratello Vip 2020: “Le bacio e le abbraccio”

Guardando l’incontro tra Guenda Goria e il padre Amedeo, Pupo non ha potuto non pensare alle sue tre figlie. Di fronte alle dichiarazioni di Guenda Goria che si è lasciata andare ad uno sfogo sul padre Amedeo, Alfonso Signorini ha deciso di organizzare un incontro tra i due durante il quale Guenda non ha trattenuto le lacrime mentre Amedeo Goria l’ha rassicurato dicendole di amarla e che i suoi tre nonni che non ci sono più sarebbero fieri di lei. Un incontro che ha emozionato Maria Teresa Ruta, ma soprattutto Enzo Ghinazzi.

“Io ho tre figlie femmine, una di 45 anni, una di 36 e una di 29. Io ho avuto una vita sentimentale molto particolare, ma mi sono dedicato molto a loro e non mi sono mai allontanato volutamente. Non ho mai lasciato le mie figlie e le ho sempre abbracciate, baciate ma non è un vanto. E’ perchè ho avuto tanto amore e le mie figlie sono…“, ha detto Pupo che, poi, emozionato e con la voce rotta dalle lacrime, non è riuscito a concludere la sua considerazione.

“Non ho mai visto Pupo così ed è una gioia perchè quando parla il cuore...”, ha aggiunto poi Alfonso Signorini.