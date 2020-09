Guenda Goria, nella casa del Grande Fratello Vip 5, si lascia andare ad un amaro sfogo sul padre: “Non capisco alcuni suoi comportamenti”.

Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, nella casa del Grade Fratello Vip 5, ha già trovato in Pierpaolo Petrelli ed Enock Barwuah, i suoi confidenti. Durante il suo primo giorno nella casa, infatti, si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo rapporto con il padre parlando proprio con l’ex velino di Striscia la Notizia e il fratello di Balotelli che hanno ascoltato e consolato Guenda.

Guenda Goria, sfogo tra le lacrime al Grande Fratello Vip 5: “Da figlia avrei bisogno di una serenità che non ho”

“Non capisco alcuni suoi comportamenti, magari io sono capricciosa come figlia, mi chiedo sempre dove sbaglio”. Comincia così lo sfogo di Guenda Goria che, commossa, comincia a confidarsi con i suoi coinquilini raccontando cosa non va nel rapporto con il padre. “Non deve essere così, ognuno deve essere felice, la famiglia deve essere un rifugio, tu non sarai mai invadente non ti sentire sbagliata”, la rassicura Pierpaolo.

La Goria ascolta le parole di Enock e Pierpaolo, ma poi si lascia andare ad un pianto di sfogo.

“Da figlia avrei bisogno a volte di alcune cose che lui non riesce a darmi, una serenità che non ho, noi siamo come amici e qualche lacuna la sento, mi crea un sacco di insicurezze” aggiunge ancora Guenda.

“Sai noi uomini siamo strani, a volte avrà bisogno di stare solo, lo faccio anche io, ma vedrai che se ne accorgerà e sarà lui a venire a parlare con te”, commenta Enock cercando di trovare le parole giuste per consolarla.

“Non voglio più giustificare tutti e tutto, con me non lo fa mai nessuno, anche io sono molto severa con me stessa”, conclude Guenda mentre Pierpaolo la esorta a cominciare un nuovo percorso mettendo finalmente se stessa e la sua felicità davanti a tutto e tutti.