E’ stato il vincitore dell’Isola dei Famosi: ora diventa papà

E’ stato uno dei vincitori più amati dell’Isola dei Famosi: ora sta per diventare papà per la prima volta e l’annuncio emoziona i fans.

Cicogna in arrivo per uno dei vincitori più amati di tutte le edizioni dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Brice Martinet, protagonista e vincitore dell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi a cui partecipò anche la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez. Il modello francese ha annunciato che diventerà presto padre e le parole hanno emozionato tutti i suoi fans.

Brice Martinet, vincitore dell’Isola dei Famosi, presto papà

Brice Martinet è stato il protagonista e il vincitore dell’Isola dei Famosi nel 2015 dove, per diverse settimane, fu protagonista insieme a Cecilia Rodriguez di Playa Desnuda. Quell’anno, la simpatia di Brice conquistò tutti portandolo sul gradino più alto. Oggi, a distanza di anni da quella vittoria, Brice sta vivendo la gioia più grande. Tra qualche mese, infatti, diventerà padre per la prima volta. La moglie Elena Falbo, che ha sposato circa dieci anni fa, è incinta per la prima volta.

“Correva l’anno 2020, un anno strano, quello nel quale il mondo si è fermato così come anche il tempo… In quell’anno, nel bel mezzo della pandemia in pieno “lockdown ” arrivi tu” avresti potuto decidere di unirti a noi molto tempo fa e invece come nelle fiabe le più belle, hai deciso di sorprenderci, come un piccolo grande miracolo. Ti aspettiamo per nuove eccitanti avventure. Mamma, Papà, Kauai e Moana [i loro cagnolini, ndr]”.

Con queste parole, il modello francese, rimasto nel cuore dei fans dell’Isola dei famosi ha annunciato la gravidanza della moglie ricevendo gli auguri dei suoi followers.

“Felicissima per voi”, “Che meraviglia, sono felice per voi”, “È accaduta la stessa cosa a noi quando ormai non credevo più fosse possibile“, “Che felicità, sarete due genitori meravigliosi”, sono alcuni dei commenti dei fan.