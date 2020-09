GF Vip, Signorini s’arrabbia con Francesca Pepe: “Maleducata!”

Alfonso Signorini si è arrabbiato e non poco con Francesca Pepe al GF Vip, accusandola durante la diretta di essere una maleducata.

Questa puntata del GF Vip è terminata con il botto, mandando in onda la prima lite non tra i concorrenti, ma il padrone di casa, Alfonso Signorini, e Francesca Pepe. Che cosa è successo?

Il conduttore ha voluto ripercorrere gli avvenimenti più importanti della settimana e non poteva di certo non mostrare ai suoi amati vipponi e al pubblico da casa le numerose liti tra Tommaso Zorzi e Francesca.

Dopo la messa in onda del servizio, i due concorrenti hanno ripreso a discutere. Alfonso ha provato a liquidare il tutto, ma Francesca ha continuato a provare a dire la sua visto non ha avuto l’opportunità di farlo prima in quanto Tommaso non faceva altro che parlarle sopra.

Alfonso però non ha gradito che mentre lui provava a chiedere l’opinione di Enock, che nulla aveva a che fare con questa storia, Francesca provasse a difendersi dalle accuse mosse da Zorzi.

“Francesca, sei una grande maleducata!” ha tuonato il conduttore furioso. “Questa è casa mia, come diceva qualcun altro prima” ha proseguito Alfonso Signorini contro Francesca Pepe al GF Vip, facendo probabilmente riferimento ad Ilary Blasi. “Se parlo io non dovete parlarmi sopra, è una cosa che non tollero!” ha concluso, tagliando poi il collegamento con i suoi vipponi.

Francesca Pepe litiga con Tommaso Zorzi al GF Vip: “Hai un problema con le donne”

Dopo che Alfonso Signorini ha rimproverato Francesca Pepe al Grande Fratello Vip, la modella e Tommaso Zorzi hanno proseguito con la loro lite.

L’influencer l’ha accusata di averlo offeso, rivolgendosi a lui al femminile, mentre lei ha chiarito che non voleva assolutamente offenderlo, ma che lo ha fatto soltanto una volta e in maniera ironica. “Basterebbe che tu chiedessi scusa. Hai pestato i piedi alla puttan* sbagliata“ ha replicato lui. “Vedi? Ora sei tu ad utilizzare il femminile” ha replicato lei, che si è scoperto aver mentito sul suo passato.

“Io posso rivolgermi a me stesso come voglio” ha prontamente replicato lui. “Tu hai un problema con le donne“ ha sbottato lei, facendolo andare ancora di più su tutte le furie fin quando non sono stati costretti a dover andare avanti con le dinamiche del programma per passare al così tanto temuto momento delle nomination, che ovviamente hanno visto protagonista la modella.

Francesca Pepe e Tommaso Zorzi hanno litigato in diretta al Grande Fratello Vip e, per non farsi mancare proprio nulla in questa movimentata puntata, lei ha ammesso, durante il momento delle nomination di aver mentito alla produzione: non ha mai vinto Miss Europa e il web, ancora una volta, ha dimostrato che non gli si può nascondere proprio nulla.