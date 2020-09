Mario Balotelli distrugge Dayane Mello durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 su Twitter: “La mia ragazza ti saluta e ti aspetta con le pistole”.

Tweet al veleno di Mario Balotelli contro Dayane Mello. Il calciatore, durante la diretta del Grande Fratello vip 5 si è scagliato contro la modella brasiliana che ha ribadito di volergli molto bene e di tenere tanto a lui come persona. Le dichiarazioni della Mello non sono piaciute a SuperMario che si è lasciato andare ad una serie di tweet davvero pungenti nei confronti della brasiliana.

Balotelli contro Dayane Mello: “Prega che non venga a trovarti là dentro”

Mario Balotelli ribadisce di non gradire che si parli di lui all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La dichiarazione d’amore fatta da Dayane Mello nei confronti di Supermario, ha costretto Alfonso Signorini ad affrontare l’argomento in questione con Dayane Mello ed Enock, il fratello del calciatore. Mentre Dayane parlava in diretta, su Twitter, Balotelli commentava lasciandosi andare ad una serie di commenti che sono diventati immediatamente virali.

“Prega Dio che io non venga a trovarti là dentro perchè arrivo con le sciabole”, ha scritto in un primo tweet.

“La mia ragazza ti saluta e ti aspetta con le pistole”, ha cinguettato in un altro tweet. Pur sensa fare mai il nome alla Mello, il riferimento sembrarebbe ovvio a detta del popolo di Twitter che sta ripostando ovunque le parole di Balo.

Dopo essersi sfogato su Instagram, Balotelli, stasera, ha scelto di farlo su Twitter, ma chi è la fidanzata di Supermario? Il calciatore è diventato super riservato, ma secondo alcuni rumors riportati da Alessandro Roma, nota su Instagram con il nome Investigatore Social Official, il calciatore starebbe frequentando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonchè ex scelta di Amedeo Andreozzi, Alessia Messina.

Sarà davvero Alessia Messina la fidanzata di Supermario? Per il momento si tratta di semplici rumors e non ci sono assolutamente conferme.