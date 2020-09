Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip: il discorso di Signorini

Fausto Leali è stato squalificato dal GF Vip a causa delle frasi razziste utilizzate negli scorsi giorni. Il discorso di Signorini ha spiazzato il cantante.

Fausto Leali è stato ufficialmente squalificato dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il cantante, prima per le sue esternazioni a favore di Mussolini e poi per le frasi razziste utilizzate in un discorso con Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, ha visto la sua avventura terminare dopo soltanto una settimana dal suo ingresso.

Le parole di Fausto hanno indignato il pubblico che, con giusta causa, non accetta che vengano lanciati, seppur in maniera inconsapevole, determinati messaggi. Una squalifica annunciata oggi pomeriggio, visto che la produzione ha deciso di annullare il televoto di questa settimana che vedeva in nomination Fausto e l’attore Massimiliano Morra.

Fausto Leali è stato squalificato dal Grande Fratello Vip, anche se Alfonso Signorini ci ha tenuto a precisare che sicuramente le sue espressioni non sono state dette con cattiveria o per offendere qualcuno.

Grande Fratello Vip, Signorini rincuora Fausto Leali: “Sappiamo che non sei razzista”

Alfonso Signorini, dopo aver letto il comunicato della produzione del GF Vip, ci ha tenuto a rassicurare Fausto Leali, che lui è pienamente consapevole che lui ha fatto un errore di ingenuità e legato ad un concetto culturale sbagliato e non perché è una persona razzista che voleva ferire il suo compagno di viaggio Enock Barwuah, che poco prima in segno di pace ha deciso di abbracciarlo.

“Ma non possiamo perdonarlo e farlo restare?” ha chiesto Patrizia De Blanck, dopo che il cantante si è confrontato con Mario Balotelli sull’argomento. “No, Patrizia. Purtroppo quando si sbaglia ci sono delle conseguenze e a casa non può passare un determinato messaggio” ha spiegato Signorini.

“Ma questa è una punizione!” ha protestato la contessa. “Si” ha prontamente replicato Alfonso. “Purtroppo anche queste servono, anche se sappiamo che Fausto ha capito l’errore commesso e che non lo ha fatto con l’intento di offendere qualcuno” ha concluso il conduttore, prima di invitare il cantante ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

“Sono contento allora” ha subito replicato Fausto Leali prima di uscire dal GF Vip. “Attraverso la mia uscita passerà un messaggio preciso a casa” ha spiegato. “A pensare che la mia famiglia mi aveva avvisato di stare attento con le parole, però ormai è andata così” ha concluso per poi salutare i suoi compagni.

Purtroppo il Grande Fratello Vip non è partito con il piede giusto. Basti pensare che in una sola settimana abbiamo avuto il ritiro di Flavia Vento, pare causato dalla presenza della Gregoraci, e la squalifica del cantante. Alfonso Signorini sarà costretto a fare entrare altri nuovi concorrenti per seppellire la mancanza di quelli che hanno abbandonato in maniera prematura il gioco? Staremo a vedere.