Dayane Mello, al Grande Fratello Vip 5, ricorda con Enock il suo arrivo a Milano e si lascia andare ad una clamorosa rivelazione su Mario Balotelli.

Dayane Mello, appena arrivata in Italia, ha avuto un flirt con Mario Balotelli. La modella brasiliana ha ricordato quel periodo nella casa del Grande Fratello Vip 5 con Enock, il fratello di Mario. Dayane era arrivata in Italia da tre giorni e non conosceva assolutamente chi fosse Balotelli che, all’epoca, giocava ancora nell’Inter. Enock confessa di essere rimasto molto colpito da Dayane la prima volta. Alla domanda diretta di Matilde Brandi, poi, la Mello ha svelato di aver rivisto per l’ultima volta Mario tre mesi fa.

Dayane Mello, confessione al Grande Fratello Vip 3: “Ho sempre voluto una storia d’amore con Mario Balotelli. Per lui la mia porta è sempre stata aperta”

Confessioni notturne tra Dayane Mallo ed Enock su una conoscena comune: Mario Balotelli. “Ero arrivata da tre giorni e non lo conoscevo mentre lui era già importante”, racconta Dayane che conferma di aver avuto un flirt con lui rispondendo ad una domanda di Patrizia De Blanck. “Quando l’hai rivisto l’ultima volta?”, chiede ancora Matilde Brandi. “Tre mesi fa”, confessa Dayane spiazzando letteralmente tutti i suoi compagni. “E’ stato il primo uomo nero con cui sono stata. L’ho amato e io ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui. Quando sto con lui il mio cuore batte fortissimo”, confessa Dayane.

“Mario le vuole bene”, aggiunge Enock. “Mi ricordo il nostro primo bacio, mi ricordo tutto. Il nostro primo bacio è stato in macchina, davanti all’agenzia in cui lavoravo. Io non avevo mai baciato un uomo nero ed era strano. Ci guardavamo e alla fine l’ho preso e l’ho baciato”, aggiunge ancora Dayane.

Ieri Dayane ha raccontato la sua vita per intero, oggi si è riscoperta follemente innamorata di Mario Balotelli… Chissà se si ricorda il copione di domani #gfvip — ℋ 🌻 (@hazsangels) September 16, 2020

Venerdì o Lunedì entrerà Mario per parlare con Dayane, vedrete. #GFVIP — VR46 e FT9 (@giorgia_pinii) September 16, 2020

Balo la Mello ti vuole dare il terzo figlio 😂😂 toccati ed emigra ahahahhahah #gfvip pic.twitter.com/FVsrX1pUjY — Lola Grullita 🌻 (@LGrullita) September 16, 2020

Ma che tattica di merda è quella di Dayane di dichiararsi a Balotelli, parlandone però con il fratello dell’interrssato? A sto poraccio cosa gliene potrà mai fregare? Che le gestiscano tra di loro ste cose! #GFVIP — (super) Martina 🐍 (@_marti18) September 16, 2020

ma dayane doveva fare sta dichiarazione proprio ora al gf? non poteva farlo quando era a casa? QUANTA PUBBLICITÀ. PENOSA #GFVIP — Laura/ saw ariana 🥺 (@breathinlaura) September 16, 2020

“C’è sentimento, è una persona speciale. Tengo tantissimo a lui. Io voglio un figlio, io sono innamorata di lui, lo sono sempre stata”, confessa Dayane spiazzando Enock. Come reagirà Mario Balotelli di fronte alla dichiarazione d’amore di Dayane? Come reagirà Alfonso Signorini di fronte alla confessione della Mello? Pierpaolo Petrelli con cui Dayane ha dormito non ha possibilità con la modella brasiliana?