Giulia De Lellis e Damante: Tommaso Zorzi svela perché non ha funzionato

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip ha spiegato ai suoi compagni di viaggio perché tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non ha funzionato.

Giulia De Lellis e Andrea Damante dopo un recente ritorno di fiamma, hanno deciso di separare ancora una volta le loro strade. I due, che si sono conosciuti e innamorati degli studi Elios di Uomini e Donne, hanno conquistato il cuore del pubblico da casa che non li ha mai abbandonati e, forse in maniera un po’ invadente, è sempre stato sul fiato sul collo di questa coppia.

Questo elemento, secondo quanto rivelato da Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, che di recente è stato attaccato dal suo ex fidanzato Iconize, che conosce la coppia personalmente, non avrebbe aiutato l’aspetto sentimentale della loro relazione che sarebbe stata vissuta oltre che da loro anche dai loro milioni di followers che hanno in maniera inevitabile condizionato i loro atteggiamenti.

Tommaso Zorzi ha svelato perché Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati, ammettendo che la presenza invadente non ha aiutato la loro relazione.

Tommaso Zorzi al GF Vip: “Giulia De Lellis e Damante hanno un profondo affetto”

Tommaso Zorzi ci ha tenuto a precisare ai suoi compagni di viaggio al GF Vip che Giulia e Andrea sono legati da un forte sentimento, e che questo forse li terrà per sempre legati, ma che purtroppo nonostante loro siano stati molto bravi a gestire la fama e il contatto con i fan, quest’elemento ha avuto un’influenza piuttosto notevole nella loro relazione.

“Io li ho vissuti insieme e sono perfetti, stanno proprio bene sono belli” ha spiegato il concorrente di Alfonso Signorini, che è da poco rientrato nella casa. “Sono due bravi ragazzi, ma alla fine è difficile avere una storia se sei sempre sotto lo scrutinio del piccolo, quando tutti vogliono dire il loro parere” ha aggiunto l’influencer. “Loro non sono mai riusciti ad essere razionali“ ha proseguito Zorzi per poi spiegare perché la pensa in questo modo sulla coppia.

“La gente ha parlato così tanto di loro, che è difficile prendere una decisione senza farsi influenzare“ ha spiegato ai concorrenti nella casa. “Hanno troppe influenze. Cioè un conto è stare con una persona, un conto stare con qualcuno e tra i due spuntano 10 milioni di follower“ ha ammesso Tommaso Zorzi su Giulia De Lellis e Andrea Damante, tra l’altro lei di recente ha confermato la rottura, svelando in che è rapporti è rimasta con lui.

“Penso sia sempre stato difficile, anche se hanno saputo gestirla bene” ha concluso il concorrente. “E se si mollano di nuovo” ha aggiunto probabilmente non sapendo della recente rottura. “Rimarrà tra di loro un profondo affetto”.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, nonostante quello che la vita sceglierà per loro, rimarranno sempre legati da un profondo sentimento.