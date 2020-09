Riconoscete la ragazza con le trecce della foto? Qui aveva appena vent’anni ma oggi, un bel po’ di anni dopo, la vediamo tutti i giorni in tv.

Lunghi capelli neri, trecce e fascia in pieno stile hippy.

La ragazza di questa foto ha appena vent’anni e davanti a sé, anche se forse non lo sapeva ancora, una strada lastricata di fascino e popolarità ma soprattutto di tanto, tanto, tanto successo.

Qualcuno tra voi forse la riconosce? Ecco svelato di chi stiamo parlando.

Patrizia De Blanck a vent’anni

Già, proprio lei, la contessa Patrizia de Blanck, oggi tornata quantomai alla ribalta grazie al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dove si sta mettendo in luce per un comportamento tutt’altro che regale: irriverente, diretta, senza fronzoli né peli sulla lingua, la contessa era già un personaggio e ora pare decisa a ricordarlo proprio a tutti.

La foto in questione risala a pochi anni dall’esordio di Patrizia del Blanck nel mondo dello spettacolo: a soli 18 anni la contessa ha fatto infatti il suo debutto in tv accanto a Mario Riva nel mitico Il Musichiere. Era una graziosissima valletta, un vero splendore, sensuale e conturbante, una vera pin-up da perdere la testa.

Oggi, al Grande Fratello Vip, ritroviamo una contessa decisamente più in là con gli anni, con una pelle meno tirata e più segnata dal tempo ma decisamente sempre carica di un’energia a dir poco dirompente.

Da donna matura del resto ha imparato ad andare ancor più spedita per la sua strada e nemmeno la rivelazione di esser la nipote di Mussolini, super scoop firmato Barbara D’Urso, ha potuto intaccarne lo spirito. Patrizia de Blanck non si fa sfiorare da niente e da nessuno.

La contessa non sarà dunque più fresca e impeccabile come nei suoi vent’anni ma senza dubbio mantiene un fascino tutto speciale, quello della donna incrollabile, di polso che va nella vita come un treno e mai e poi mai si farà mettere i piedi in testa.

Il Grande Fratello Vip sembra costruito proprio su misura per lei.