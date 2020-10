Covid: nuovo focolaio. 56 suore positive al coronavirus a Mortara

By

Nuovo focolaio scoppiato a Mortara nel centro sociale Pianzola fra le suore presenti nella struttura.

Purtroppo i casi di covid non si stanno arrestando e basta una goccia per creare un focolaio.

Purtroppo succedono casi molto particolari e purtroppo creano non poche difficoltà.

La prudenza sembra non essere mai troppa anche se in molti sostengono che sia inutile e sterile lasciarsi travolgere dal panico in questa nuova fase.

Ciò che è certo è che bisogna fare sempre attenzione ed è sempre meglio prevenire che poi dover curare.

Proprio ieri si era discusso dei casi di covid nel vaticano, oggi nel Pavese un nuovo caso di focolaio covid il cui centro sono delle suore.

Focolaio covid: 56 suore infette su 57

Purtroppo nuovi casi si aggiungono. Infatti, al centro sociale Pianzola di Mortara, nel Pavese, vivono le suore anziane dell’ordine Pianzolino e loro familiari anziani o disabili.

A quanto sembrerebbe, 56 sorelle presenti nella struttura sono risultate positive al Covid, una sola non ha contratto il virus.

Non solo, il conto delle vittime dell’infezione sale siccome sono stati contagiati anche 12 operatori.

Il sindaco Marco Facchinotti ha dichiarato di star monitorando la situazione sotto ogni punto di vista e di augurarsi che si possa risolvere per il meglio.

Al momento solo una delle suore è ricoverata, altre sono state portate in strutture protette per degenza covid, fra i laici contagiati qualcuno ha la febbre ma la maggior parte sono asintomatici.

Ancora una volta, simboliche le parole del Papa sul coronavirus che sono rincuoranti sia per il mondo clericale che laico.

Per ora sembra che nessuna di loro sia in condizioni gravi e che siano in condizioni stabili anche i laici infettati dal coronavirus.

Seguiranno aggiornamenti circa i casi di covid nel mondo clericale.