Giuseppe Conte, atteso in conferenza stampa per un atteso dpcm, compare nuovamente in tv per esporre i nuovissimi provvedimenti volti al contenimento de Covid-19.

Era attesa per le 18 ma è poi slittata alle 20 la conferenza stampa di Giuseppe Conte.

L’inizio però stenta ad arrivare poiché si attende il termine di un incontro del premier con i rappresentati della maggioranza che ha portato alla firma del nuovo dpcm.

Obbiettivo: arginare la seconda ondata dei contagi. Ma come? Alcune misure erano apparse sin da subito particolarmente quotate.

Implementare smartworking

Sospendere congressi e riuniti dal vivo

Lezioni in presenza ma ingressi scaglionati

Ristoranti con chiusura a mezzanotte

Stop a sagre e fiere locali

Sospensione per scuole e tornei sportivi

Vediamo però nel dettaglio che cosa comunicato da Giuseppe Conte nell’attesissima conferenza stampa.

Giuseppe Conte conferenza stampa e dpcm

A breve proporremo il video per seguire in diretta le parole del Premier Giuseppe Conte e apprendere insieme le ultime attesissime novità per il contenimento della pandemia.

La conferenza stampa arriva in una giornata in cui il numero di contagi ha visto un ulteriore impennata, nonostante il minor numeri di tampone effettuati.

La preoccupazione dunque è grande e si attendono chiarimenti e nuove direttive da parte del Governo.