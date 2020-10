Barbara d’Urso imbarazzata a Domenica: Il Divino Otelma lascia lo studio

Il Divino Otelma e Francesca Cipriani hanno litigato a Domenica Live, mettendo in imbarazzo la conduttrice Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso durante il corso di questa puntata di Domenica Live ha avuto modo di poter ospitare in studio Francesca Cipriani e il Divino Otelma. I due, durante la scorsa settimana, hanno avuto un acceso confronto nell’ascensore di Live Non è la d’Urso, dove hanno provato a chiarirsi, senza successo, in merito ad un incidente avvenuto qualche anno fa. Quale?

Come i telespettatori più informati ricorderanno bene, la bionda pupa durante una prova all’Isola dei Famosi ha spinto il Divino per terra che, in diretta, si è fatto non poco male andando a sbattere la testa su un’asse di legno. Il dolore, e i successivi punti, gli avrebbero impedito di continuare la sua avventura nel reality show di Alessia Marcuzzi ed ora, a distanza di tempo, ha citato in tribunale la Cipriani chiedendole i danni economici per i soldi che non ha più avuto modo di percepire saltando la sua partecipazione al programma.

Anche questa volta i due hanno provato a chiarirsi senza successo e Francesca, che ha accusato Elisabetta Gregoraci di rubarle il lavoro, non la smetteva di parlare impedendo al Divino di potersi esprimere. Tant’è che lui si è infuriato e non poco lasciando la sua postazione.

Il Divino Otelma ha lasciato lo studio di Domenica Live, chiedendo a Barbara d’Urso di poter fare da arbitro durante il suo confronto con Francesca Cipriani, in quanto sarebbe impossibile poter esprimere la propria opinione a causa della sua irriverenza.

Domenica Live: Barbara d’Urso fa da “arbitro” a Francesca Cipriani e il Divino Otelma

Barbara d’Urso ha accolto la richiesta del suo ospite e in studio ha provato a fare da arbitro durante la lite tra Francesca Cipriani e Il Divino Otelma a Domenica Live.

Come anticipato, anche questa volta i due non sono riusciti a raggiungere un punto di incontro, in quanto lui non ha fatto altro che accusare la showgirl di aver avuto una forte perdita economica essendo costretto a lasciare l’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, mentre quest’ultima ha replicato che gli autori gli avevano dato la possibilità di poter far parte del reality ma è stato lui e non le sue condizioni di salute a voler abbandonare il progetto, quindi lei non avrebbe alcuna colpa.

“Francesca, ma lui ha avuto anche dei punti” ha fatto notare Barbara d’Urso imbarazzata, che poco prima aveva avuto modo di ospitare Myriam Catania. “Sì Barbara, ma c’ero io con lui. Gli autori e il medico gli avevano proposto di restare, ma lui ha rifiutato” ha replicato la Cipriani. “No, non ero quello italiano” ha provato a giustificarsi Il Divino.

“Ma a quanto ammonterebbe la cifra del risarcimento?” ha chiesto la bella conduttrice partenopea. “Non lo so, dobbiamo ancora concordare” ha risposto lui. “Non è vero, il suo avvocato mi ha chiesto 200 mila euro!“ lo ha prontamente smascherato Francesca Cipriani a Domenica Live.

Francesca Cipriani ha smascherato il Divino Otelma a Domenica Live, di fronte ad un’incredula Barbara d’Urso, tra l’altro il figlio di Al Bano è stato condannato per averla offesa, che è rimasta senza parole di fronte a certe dichiarazioni.