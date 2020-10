Chi ricorda lo squisito winner taco? Da oggi puoi farlo a casa tua in versione light. Scopri subito la versione facile ricca di pistacchio.

Una cialda, un pancake, una crepes che straripa pistacchio preparata in maniera semplicissima a casa tua, freschezza e bontà, per un cuore di pistacchio che si scioglie in bocca! Scopri la ricetta furba.

Winner taco al pistacchio: la ricetta light gustosa

La preziosa ricetta golosa in versione light di Raf & Cate, una delle loro ricette da fare comodamente a casa senza rinunciare ai sapori che ami di più. Se il pistacchio è uno di questi non ti resta che cimentarti in questa ricetta.

Sarà che oggi c’è uno straccio di barlume di avanzo di sole nell’aria qui Milano,