Tommaso Zorzi ha imitato Serena Enardu al Grande Fratello Vip, ma quest’ultima non ha reagito affatto bene.

Tommaso Zorzi, durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip ha dimostrato di essere una persona molto ironica e che ama scherzare, spesso lasciandosi andare anche ad imitazione dei personaggi più popolari del piccolo schermo.

Questo suo aspetto però pare non aver fatto impazzire i diretti interessati, ovvero coloro che sono stati omaggiati delle sue imitazioni. Chi tra i tanti? Serena Enardu.

L’influencer nelle scorse ore si è lasciato andare all’imitazione dell’ex compagna di Pago, su cui aveva già sparato a zero la scorsa volta, scimmiottando la famosa litigata che i due ebbero durante una diretta in cui si accusò Serena di mettere ancora dei like ad Alessandro Graziani, ragazzo che catturò le sue attenzioni durante l’esperienza a Temptation Island Vip.

Tommaso Zorzi ha imitato Serena Enardu al Grande Fratello Vip, ma quest’ultima non ha reagito affatto bene in quanto si è duramente scagliata non solo contro di lui ma anche contro tutti gli altri concorrenti della casa, chiarendo, a distanza di mesi, anche il motivo per cui ha scelto di diventare una dei concorrenti di Alfonso Signorini.

Serena Enardu stufa: la stoccata all’imitazione di Tommaso Zorzi al GF Vip

Quante Serena Enardu vibes qua adoro #GFVIP pic.twitter.com/z7QExE0kSP — ∃E αмσяє иσи fσттєяє cσи ℓα ρυттαиα ѕвαgℓιαтα (@SonoUnaVipera) October 22, 2020

Serena Enardu si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram contro l’imitazione di Tommaso Zorzi al GF Vip. Imitazione che, come già anticipato, non ha assolutamente apprezzato e ci ha tenuto a chiarirlo a tutto il popolo della rete che le aveva ovviamente girato il tutto privatamente.

“Ragazzi mi state dicendo che nella casa del Grande Fratello si continua a parlare di me, nonostante io non faccia parte del cast” ha premesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Non ne capisco il motivo visto che queste persone nemmeno mi conoscono, non sanno nulla della mia vita, eppure si sentono il diritto di potermi appellare in modo assurdo” ha proseguito Serena, che aveva già stroncato Tommaso al GF Vip. “Io vorrei dare, se posso permettermi, un piccolo suggerimento a queste persone che non si sa per quale motivo credono di essere personaggi di spessore e molto più acculturati di me” ha continuato con il sorriso sulle labbra.

“Pensate a distinguervi durante il vostro percorso per le vostre qualità, per il vostro vissuto, e smettetela di parlare di me” ha tuonato Serena Enardu contro il cast del GF Vip. “Io non mi devo giustificare nulla di quello che ho fatto, in particolar modo con voi, e mi sta anche abbastanza scocciando tutta questa situazione perché sono stati gli autori a volermi fortemente nella casa ed hanno insistito affinché io partecipassi” ha poi proseguito. “All’inizio avevo anche rifiutato la proposta di prendere parte al programma“ ha ammesso senza troppi giri di parole.

“C’erano tanti altri motivi che mi spingevano a non volerlo fare, ma poi mi sono convinta ma non accetto che mi si dice che ho voluto sfruttare Pago per entrare a tutti costi al Grande Fratello Vip“ ha esclamato. “Non è assolutamente vero! Certo, mi ha fatto piacere prendere parte al progetto ma è stato un qualcosa che nemmeno sono riuscita a godermi come corrente” ha concluso. “Vorrei che le persone che me lo hanno proposto intervenissero, che tirassero fuori le palle” ha aggiunto lanciando una frecciata alla produzione, che è stata smascherata da Lorenzo Crespi, per poi pubblicare uno scambio di messaggi tra lei e la produzione di Alfonso Signorini, dimostrando che non aveva alcuna intenzione, in un primo momento, di far parte del cast del reality show di canale 5. Ecco cosa aveva scritto agli autori del programma:

“Non ho rifiutato per una questione economica, ma ho dato la mia parola a Pacifico che avrei rispettato il suo percorso per poi ritrovare lui” scriveva Serena alla produzione. “Martedì ho quell’incontro importate che mi sta molto a cuore e non posso assolutamente rimandarlo. Non è mia intenzione rifiutare un’opportunità del genere, ma non si tratta più di lavoro ma della mia vita“ conclude così, replicando anche a tutti quelli che l’accusano di aver portato Pago alla sconfitta del programma e non alla vittoria, visto che sembrava essere il favorito del pubblico da casa ma non appena finito in nomination i telespettatori hanno scelto che per lui era meglio terminare il suo percorso e di concentrarsi su altri progetti, ma nonostante non abbia vinto quell’esperienza sembrerebbe avergli portato fortuna visto che è finito nel cast di Tale e Quale Show.

“Vi prego di smetterla anche voi con questa storia con Pago che non ha vinto il Grande Fratello Vip a causa mia“ ha dichiarato, sperando di mettere a tacere una volta e per tutte le male lingue. “Lui non ha vinto perché i suoi compagni lo hanno votato e il pubblico da casa ha scelto di eliminarlo” ha concluso. “Forse non è piaciuto il suo personaggio, non lo so, ma io non c’entro assolutamente con la sua mancata vittoria” ha aggiunto, ma dopo certe dichiarazioni il pubblico della rete si aspetta che lei possa entrate nella casa più spiata d’Italia per un acceso confronto, visto che lei e Zorzi si punzecchiano a distanza. Siamo sicuri che un Serena Enardu contro Tommaso Zorzi al GF Vip sarebbe uno dei momenti più iconici del reality show di canale 5.