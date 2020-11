Barbara d’Urso ha trovato Simone: il corteggiatore segreto di Zorzi

Barbara d’Urso ha accolto l’appello di Tommaso Zorzi ed è riuscita a trovare Simone: il suo corteggiatore segreto.

Barbara d’Urso qualche tempo fa aveva ricevuto un appello da parte di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, dalla casa del Grande Fratello Vip, le aveva chiesto di trovare Simone, il suo corteggiatore segreto, che non molto tempo fa gli aveva mandato un aereo con un messaggio speciale.

Il corteggiatore di Tommaso gli aveva dedicato La Cura, meravigliosa canzone di Battiato. Il gesto ha fatto colpo, e non poco, nel cuore dell’influencer che da sempre sognava di ricevere quella canzone in dedica, visto il forte testo, ma aveva paura di infatuarsi, citando anche Pamela Prati, di qualcuno che non esiste, visto che lui non sa assolutamente chi è questo fantomatico ragazzo. Per questo motivo aveva chiesto alla bella conduttrice partenopea di trovarlo per lui.

“Santa Barbara di Cologno, tu che tutto puoi trovalo per me” aveva chiesto Tommaso e detto fatto: lei lo ha trovato.

Barbara d’Urso ha scoperto chi è il corteggiatore segreto di Tommaso Zorzi e quest’ultimo gli ha fatto recapitare una lettera speciale, che probabilmente Alfonso Signorini leggerà durante la diretta di domani sera.

Tommaso Zorzi: Barbara d’Urso legge la lettera di Simone – VIDEO

Barbara d’Urso ha letto la lettera che Simone le ha inviato. Lettera, ovviamente, rivolta a Tommaso Zorzi, rendendo chiaro fin da subito che il suo obiettivo è quello di rubare il suo cuore. Ecco cosa gli ha scritto:

“Caro Tommy voglio dirti che io e te siamo molto più simili più di quanto tu possa immaginare” ha esordito Simona. “Mi hai fatto tre domande e credimi sono stato malissimo in quei giorni a non poterti rispondere e guardarti avvilito, ma ora che ho l’occasione te lo dico: ho 25 anni, sono dei gemelli e io stesso sono come tu ti definisci politicamente scorretto “ prosegue la lettera. “Tu non hai idea Tommy di quante volte io sono stato male vedendo i tuoi momenti più bui e le tue insicurezze, le tue paure” conclude.

“Avrei voluto abbracciarti e dirti io ci sono Tommy, non ti preoccupare Tommy. Io esisto e ti aspetto fuori sempre nel mio angolino“ aggiunge. “Sempre a guardarti ogni giorno e con il cuore la testa sempre un po’ con te”.

Barbara d’Urso ha letto la lettera di Simone a Tommaso Zorzi, subito dopo il litigio tra Matilde Brandi e Francesca Pepe, facendo sognare il pubblico del piccolo schermo che ora è curioso pù che mai di conoscere questo ragazzo misterioso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Alfonso Signorini, sicuramente, durante la diretta di domani sera consegnerà questa lettera a Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Come reagirà quest’ultimo scoprendo che la bella conduttrice partenopea è riuscita a realizzare la sua richiesta? Sicuramente ne vedremo delle belle nella prossima puntata del reality show di canale 5, sperando di scoprire presto l’identità di Simone.