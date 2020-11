Matilde Brandi è scoppiata in lacrime a Live Non è la d’Urso a causa di alcune dichiarazioni fatte da Francesca Pepe.

Matilde Brandi è stata una delle ospiti di Barbara d’Urso a Live durante il talk dedicato al Grande Fratello Vip. Durante il corso della sua permanenza, la showgirl ha avuto modo di potersi confrontare con Francesca Pepe che si è duramente scagliata contro di lei durante la scorsa settimana. Che cosa ha rivelato?

Francesca ha raccontato di aver sfiorato la rissa con Matilde, in quanto avrebbe notato che quest’ultima, mentre lei interveniva durante la diretta del Grande Fratello Vip, avrebbe fatto delle strane espressioni con il viso come per deriderla.

Le due hanno parlato dell’argomento, ma mentre discutevano Matilde Brandi è scoppiata in lacrime a Live Non è la d’Urso in quanto ha affermato che dopo le accuse di Francesca Pepe sul web le sue due figlie, Aurora e Sofia, sono state le destinatarie di pesanti offese da parte degli haters che hanno sfruttato l’episodio per offenderle e minacciarle.

Francesca Pepe dura contro Matilde Brandi. Ciacci: “Chiedi scusa!”

🔥🔥🔥 Franceska Vs Matilde. Ora a Live #noneladurso 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KgViUwfxbA — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 16, 2020

Francesca Pepe ha affermato, dopo lo sfogo di Matilde Brandi, che non c’è alcun motivo per piangere in studio in quanto i problemi non si risolvono di certo in questo modo, ma ci si dispera in altre occasioni.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad un duro sfogo contro la showgirl, accusandola di provare invidia nei suoi confronti in quanto lei è risultata essere uno dei personaggi più amati di quest’edizione, a differenza sua che non ha fatto breccia nel cuore del pubblico da casa, e che vede in lei qualcosa che non è riuscita a raggiungere durante l’arco della sua carriera.

Giovanni Ciacci non ha apprezzato il commento fatto da Francesca, che è stata criticata dal suo ex, chiedendole di chiedere scuse a Matilde Brandi per i duri commenti fatti nei suoi confronti.

“Chiedile scusa!” ha tuonato l’opinionista. “Quello che stai dicendo non è affatto carino nei confronti di Matilde” ha proseguito. “Anche tu un giorno sarai adulta e non è carino che qualcuno venga a dirti cose del genere” ha concluso, ma Francesca Pepe a Live Non è la d’Urso non ha assolutamente voluto sapere di porgere le sue scuse alla sua collega e il web sembra essere tutto dalla sua parte.

Se qualcuno ha insultato le figlie di Matilde Brandi o ha minacciato lei stessa quel qualcuno è un coglione e va SEMPRE condannato. Ma la gente che critica il suo atteggiamento per come si è mostrata NELLA CASA PIÙ SPIATA D’ITALIA ha tutto il diritto di farlo scusatemi eh — [Righetto] (@Ri_Ghetto) November 16, 2020

Il popolo della rete, infatti, ha condannato gli haters che hanno insultato le figlie di Matilde, ma quello che è accaduto non è di certo colpa di Francesca che si è semplicemente lasciata andare ad uno sfogo su Instagram e sta alle persone dover distinguere lo show dalla vita privata. Francesca Pepe e Matilde Brandi, sembra essere abbastanza chiaro, non riusciranno mai ad essere amiche.