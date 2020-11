Al GF Vip se la sono vista brutta. Francesca Pepe ha svelato di aver scampato una rissa con un’altra ex concorrente.

Al GF Vip il bello sembra avvenire dietro le quinte e non di fronte l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 come tutti credevamo. A confermare questa tesi è stata Franceska Pepe che sul suo profilo Instagram, rispondendo ad un tweet che la vedeva aver litigato con Myriam Catania, ha precisato che durante la diretta di ieri sera stava per avvenire una rissa tra lei ed un’altra ex concorrente di Alfonso Signorini. Chi?

Con Matilde Brandi ovviamente. La modella ha accusato la showgirl, che recentemente ha discusso con Antonella Elia, di aver avuto un atteggiamento falso nei suoi confronti. In quanto davanti le avrebbe dimostrato di voler iniziare un nuovo capitolo del loro rapporto, fondato sull’amicizia, invece dietro, quando lei ha provato a fare un intervento in puntata, le avrebbe fatto delle brutte facce, come ad indicare che da lì a poco avrebbe detto qualche cavolata.

Al GF Vip è stata sfiorata la rissa tra Franceska Pepe e Matilde Brandi, ma vediamo di precisato cosa hanno raccontato le due suoi rispetti profili social.

Francesca Pepe si scaglia contro Matilde Brandi dopo il GF Vip: lo sfogo

Francesca Pepe sul suo profilo Instagram ha svelato cos’è successo dietro le quinte del Grande Fratello Vip, quello che il pubblico non è riuscito a vedere tra gli ex concorrenti del programma che erano intenti a commentare le dinamiche della casa più spiata d’Italia.

“Ciao ragazzi, come state? Ho letto un Tweet che dice che ieri sera è stata scampata una rissa fra me e Myriam“ ha esordito la modella per fare subito poi una precisazione su tale indiscrezione. “Questa cosa è assolutamente falsa perché in realtà io ce l’avevo con Matilde che dopo aver fatto l’amica, avermi messo il numero di telefono nel dietro le quinte e ogni volta complimentarsi con me e viene a dirmi se vuoi un bicchiere di vino eccetera” prosegue Francesca nel suo sfogo, che di recente ha fatto preoccupare i fan. “Ma mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando il dito educatamente, lei mi fa queste facce andatevi a vedere i filmati perché si vedrà la sua faccia e praticamente conferma la mia opinione che ho avuto fin da subito su di lei è all’interno della casa: è una persona ipocrita, falsa e opportunista” dichiara Francesca Pepe contro Matilde Brandi dopo il GF Vip.

“Tra l’altro questi giochetti sono a mio avviso di bassissimo livello perché cioè un solo uno scemo potrebbe cadere in un tranello del genere nella quale questa persona cerca sempre di avere un occhio di riguardo nei miei confronti e farmi tante carinerie e poi appena potrebbe mi ammazzerebbe“ prosegue la Pepe. “Tra l’altro io non dimentico quello che ha detto nella casa che mi ha augurato che mi venisse tagliata una gamba quindi pensate di che persona stiamo parlando” conclude la modella abbastanza delusa per poi aggiungere: “Quindi si è vero la rissa l’ho scampata ma con Matilde perché sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchiera che si tiene in testa però non volevo neanche darle visibilità ma un chiarimento mi sembrava doveroso”.

Ovviamente, dopo gli attacchi di Francesca Pepe non è mancata la replica di Matilde Brandi, che smentisce tutto ciò che lei ha raccontato. Ecco cosa ha detto:

“Ragazzi devo fare questa storia perché mi stanno dicendo che Francesca ha messo dei post, ha fatto delle storie in cui ha dichiarato che io ieri sera mi sono alzata ho fatto delle facce strane contro di lei e che ho detto delle cose cattivissime” precisa subito la showgirl. “Ma io stavo parlando con Myriam, commentavo liberamente quello che stava accadendo in puntata. Non ho fatto nulla contro di lei“ ha concluso lei.

Franceska Pepe e Matilde Brandi al GF Vip, anche se in studio, non sembrano aver risolto gli antichi dissapori, visto che una accusa l’altra di parlarle alle spalle ed una dice che non è assolutamente vero. Chi delle due mentendo? Cos’è successo realmente dopo la puntata andata in onda ieri sera? Sicuramente Alfonso Signorini, durante la diretta di ieri sera, proverà a fare chiarezza sull’argomento.