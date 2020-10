GF Vip, Franceska Pepe positiva: sarà assente in studio

Franceska Pepe è risultata essere positiva al test effettuato prima della diretta del GF Vip. Per questo motivo sarà assente in studio.

Al GF Vip questa sera non sarà presente Franceska Pepe. La modella, sul suo profilo Instagram, a pochi minuti dalla diretta, ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori che non sarà presente in studio in quanto è risultata essere positiva al test sierologico a cui tutti i partecipanti sono costretti a sottoporsi per lavorare in completa sicurezza.

Franceska Pepe è risultata positiva al sierologico prima del GF Vip. La concorrente, che è stata smascherata dal suo ex compagno, sarà costretta a sottoporsi al tampone vero e proprio per avere la certezza se è realmente positiva o meno al virus, visto che il sierologico non è sempre attendibile.

Salta l’ospitata di Francesca Pepe al GF Vip: “Non riesco a spiegarmelo”

E’ stata Francesca Pepe stessa a comunicare ai suoi fedeli sostenitori dei social la notizia, confidando loro di non aspettarsi minimamente un risultato del genere visto che né oggi né nei giorni passati il suo corpo ha manifestato il virus che da qualche tempo a questa parte sta piegando il mondo intero.

La concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, che ha litigato con Mila Suarez, ha chiarito che dovrà sottoporsi ad un tampone vero e proprio per capire se ha realmente contratto il virus o meno, ma per ragioni di sicurezza, sia sue sia di chi la circonda, è stata costretta a tornare a casa rimandando la sua ospitata durante la diretta di questa sera.

Francesca Pepe prima del GF Vip ci ha tenuto però a rassicurare i fan in quanto sta bene, ma è abbastanza scossa dal risultato del test e per questo motivo farà tutte le verifiche del caso per capire in che stato è la sua salute.

Francesca Pepe nei prossimi giorni non mancherà di aggiornare i telespettatori del GF Vip sulle sue condizioni di salute.