L’ex fidanzato di Francesca Pepe l’ha smascherata dopo il GF Vip, affermando che voleva pagarlo per non parlare di lei.

Francesca Pepe è una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nonostante il suo percorso però sia durato meno del previsto, l’ex di Vittorio Sgarbi fa ancora, e non poco, discutere. In particolar modo da quando il suo ex fidanzato, Gianluigi Tumoletti, ai microfoni di Riccardo Signoretti per il settimanale Nuovo ha rivelato di essere stato contattato da quest’ultima che gli avrebbe offerto dei soldi per non parlare di lei nelle interviste o nei salotti televisivi del piccolo schermo.

“Lei mi ha chiesto di sparire. Sono a conoscenza di troppe cose sul suo conto e non vuole che io le riveli in giro” ha esordito il ragazzo. “Mi ha offerto 300 euro per comprare il mio silenzio“ ha svelato Gianluigi Tumoletti, ex fidanzato di Francesca Pepe, accusandola, dopo che lei ha smascherato Mila Suarez in diretta televisiva, di aver provato a corromperlo affinché non svelassi i suoi segreti al grande pubblico.

GF Vip, l’ex fidanzato di Francesca Pepe: “Non me lo aspettavo”

Gianluigi Tumoletti, durante il corso dell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha anche rivelato il motivo per cui la sua storia con Franceska Pepe del GF Vip non è durata ancora oggi, nonostante da parte di entrambi ci fosse una fortissima attrazione. Il ragazzo, infatti, ha svelato che la loro relazione lo portava man mano ad uscire da quello che lui ritiene essere la normalità e per questo motivo avrebbe deciso di prendere una strada diversa da quella intrapresa dalla concorrente di Alfonso Signorini.

“Io e Francesca avevamo un feeling pazzesco, aveva un’intimità molto forte” ha svelato lui, che non è l’ex ragazzo ricco che ha lasciato Francesca perché spendeva troppo. “Ma più stavo con lei e più mi rendevo conto che la nostra relazione mi faceva uscire da quella che per me era una vita normale“ ha proseguito Gianluigi contro Francesca Pepe.

“Ero totalmente perso da lei e lei da me. La nostra storia andava a gonfie vele” ha ammesso. “Perfino oggi, devo ammettere, abbiamo uno splendido rapporto nonostante non stiamo più insieme” ha aggiunto. Anche se sembra difficile da credere, visto che ha rivelato pubblicamente che lei gli aveva offerto dei soldi per non parlare. “Prima che entrasse al Grande Fratello Vip, però, ci siamo visti poco. Non mi aspettavo potesse accadere mai una cosa del genere” ha concluso lui.

Come reagirà Franceska Pepe di fronte alle dichiarazioni del suo ex? Staremo a vedere, visto che non ha assolutamente paura di confrontarsi con chi parla di lei e lo sa bene Mila Suarez con cui ha avuto modo di scontrarsi durante l’ultima diretta di Live Non è la d’Urso.