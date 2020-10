La figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca diventerà certamente una ballerina provetta e ha già una canzone cantata “per lei”.

Tutti coloro che hanno seguito nel corso degli anni la vita personale e professionale di Gianluca Vacchi non avrebbero scommesso un soldo sulla relazione tra Gianluca e la giovanissima modella Sharon Fonseca.

Eppure, a dispetto di chi pensava che si trattasse soltanto dell’ennesimo flirt dello spensierato ultracinquantenne, la relazione tra i due procede a gonfie vele. Nel corso della gravidanza di Sharon i due hanno continuato a produrre costantemente foto e video per i social mostrando la crescita della pancia di Sharon ma anche la loro serenità e la loro capacità di divertirsi in ogni momento.

Sharon è stata ricoverata ieri in ospedale e Gianluca ha deciso di farle compagnia il più a lungo possibile, anche in sala parto. E cosa si fa, naturalmente, mentre una giovane mamma è in attesa del momento del parto, con una flebo infilata in una mano? Si balla su tik tok, ovviamente!

La figlia di Gianluca Vacchi e quel nome che i può leggere solo cantando

Nel corso dei mesi della gravidanza Sharo ha dimostrato di riuscire a stare al passo con Gianluca (e passo di danza per la precisione) nonostante l’ingombro di un pancino sempre più gonfio.

I video che i due hanno girato negli scorsi mesi sono stati visualizzati milioni di volte.

A dimostrazione che l’allegria e la voglia di divertirsi non hanno abbandonato la coppia nemmeno nei momenti in cui i genitori al primo figlio cominciano ad agitarsi, è arrivato anche il video di tik tok girato dall’ospedale e che ha avuto come guest star l’infermiera che si stava occupando di Sharon.

Tra un balletto e l’altro, comunque, la bambina è nata anche se “non sembra avere tanta voglia di vedermi” aveva commentato Gianluca, forse riferendosi al fatto che il parto è arrivato un po’ dopo rispetto a quanto la mamma e i medici avevano preventivato.

A lasciare un po’ sbalorditi però è stato il nome che Gianluca Vacchi ha scelto per sua figlia. Che i VIP italiani da qualche anno abbiano una vera e propria predilezione per i nomi doppi e inusuali è ormai chiaro come il sole. Dopo Skyler Eva, la bimba nata nel 2015 a Elisabetta Canalis e suo marito, dopo Sophie Maelle Lauri, la figlia di Federico Fashion Style nata con l’inseminazione artificiale, dopo North West, figlia di Kanye West e di Kim Kardashian è chiaro che i VIP facciano davvero di tutto per scegliere un nome originale per i propri bambini.

Forse però nessuno si era spinto tanto oltre come Gianluca Vacchi e la sua compagna Sharon Fonseca, che hanno deciso di dare alla propria bimba il nome di Blu Jerusalema.

“Lei è con noi … Io e Sharon siamo felici di annunciare che oggi nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi, è nata. Grazie a Dio sta bene ed è in salute e noi la amiamo già più delle nostre stesse vite” ha annunciato Gianluca su Instagram, firmando anche con il nome di Sharon.

E non c’è che dire, di certo mamma e papà hanno voluto augurare alla loro bambina di ottenere nella vita lo stesso successo della canzone che è stata il tormentone dell’estate 2020.