Federico Fashion Style | “Ho dovuto fare l’inseminazione artificiale”

Federico Fashion Style ha una figlia con la fidanzata Letizia ma, purtroppo, Sophie Maelle non è stata concepita naturalmente: la bimba è nata grazie all’inseminazione artificiale.

Su Federico Fashion Style nel corso degli anni è stato detto letteralmente di tutto. Il parrucchiere più famoso della televisione italiana infatti è stato per diverso tempo considerato gay o bisessuale anche se, come Federico Lauri si è dovuto trovare a ripetere più e più volte, vestirsi in maniera eccentrica e avere determinati atteggiamenti non significa necessariamente essere gay.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federico Fashion Style chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Da ben dodici anni il parrucchiere è legato a quella che si può definire senz’ombra di dubbio la donna della sua vita: Letizia. Anche se sono solo fidanzati (e a quanto ha spiegato Federico il matrimonio non è nemmeno lontanamente in programma) i due avevano deciso di avere un bambino.

Allargare la famiglia e avere un figlio dalla sua Letizia era infatti uno dei sogni che Federico Lauri rincorreva con più accanimento. Purtroppo tra l’hair stylist e la realizzazione dei suoi desideri di paternità si è messa una malattia che in un caso su cinque porta alla sterilità: il varicocele.

A causa della sua malattia il fashion stylist e sua moglie hanno dovuto rinunciare a concepire Sophie naturalmente.

Federico Fashion Style: “Senza inseminazione artificiale mia figlia non sarebbe nata”

Federico Lauri ha rilasciato una lunga e intima intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini. Attraverso le sue dichiarazioni ha voluto lanciare un messaggio agli uomini che soffrono di sterilità a causa del varicocele.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sterilità un problema di coppia: come affrontarlo?

“Sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale'” ha detto Lauri al suo intervistatore.

Il varicocele è una malattia causata dalla dilatazione del sistema venoso spermatico che “svuota” i testicoli. A causa di tale dilatazione la temperatura dei testicoli sale e questa condizione provoca la produzione di sostanze che peggiorano la produzione di spermatozoi.

Anche se non se ne parla moltissimo, il varicocele è un disturbo di cui soffre il 15% degli uomini italiani. Di questi, uno su cinque va incontro a sterilità.

Nonostante il fatto che Federico Fashion Style si sia sottoposto a un’operazione per risolvere il problema, è evidente che i suoi spermatozoi sono troppo deboli per riuscire a fecondare un ovulo in maniera naturale.

Proprio a questo punto è arrivata in soccorso della famiglia Lauri l’inseminazione artificiale, a cui Letizia e Federico si sono sottoposti.

“Sophie Maelle è nata dall’amore mio e di Letizia” ha detto l’hair stylist, che ha sottolineato ancora una volta quanto la figlia sia importante nella sua vita.

“Voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice la mia famiglia domani” ha detto Federico, il quale ha spesso coinvolto Sophie nei suoi eventi mondani e ha voluto che la bambina fosse presente anche durante l’inaugurazione del nuovo salone romano.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federico Fashion Style | Auto danneggiata: “L’invidia, brutta bestia!”

“Mi vede come un cartone animato” ha detto parlando del rapporto con sua figlia. “Come un supereroe. Voglio essere un padre presente.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Letizia&sophie (@letizia_sophiemaelle) in data: 3 Mag 2020 alle ore 12:22 PDT

Tra le altre cose, Federico desidera ardentemente allargare ulteriormente la famiglia. Lo ha spiegato tempo fa, quando Sophie Maelle era appena nata, cioè nel 2017.