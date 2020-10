Francesca Pepe, Signorini: “L’ex l’ha lasciata perché spendeva troppo”

Alfonso Signorini a Casa Chi ha ammesso che l’ex fidanzata di Francesca Pepe l’ha lasciata perché lei spendeva tutti i suoi soldi.

Francesca Pepe è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il pubblico, pur avendo apprezzato il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, non conosce molto sul suo conto riguarda alla sua vita prima che varcasse la famosa soglia rossa, ma a regalarci qualche aneddoto in più è proprio il conduttore del reality show di canale 5 che in collegamento con Casa Chi ha svelato un curioso retroscena riguardante la sua concorrente. Quale?

Alfonso ha rivelato che la modella per amore, per un periodo della sua vita, ha scelto di trasferirsi all’estero ma che poi la relazione non sia finita come sperato, in quanto lui l’avrebbe cacciata e rispedita al bel paese. Per quale Motivo? Francesca avrebbe speso troppi soldi dalla sua carta di credito.

“Lei era fidanzata con un tizio americano molto ricco” ha esordito Alfonso Signorini su Francesca, che durante la diretta di lunedì scorso ha fatto piangere Andrea Zelletta. “Si era trasferita a Dubai per lui, ma non sapendo cosa fare durante il giorno passava tutto il suo tempo a fare shopping con la carta del fidanzato“ ha proseguito Alfonso. “Così lui ha scelto di cacciarla perché spendeva troppo“ ha aggiunto per poi sbilanciarsi sul percorso di Francesca Pepe al Grande Fratello Vip.

“Lei è in grado di suscitare reazione forti ed immediate. Rappresenta qualcosa a cui il pubblico non è abituato“ ha osservato il padrone della casa più spiata d’Italia. “Lei genera un sacco di discussioni e sa scuotere il torpore delle coscienze” ha aggiunto sulla modella, che di recente ha sfiorato la rissa con Irene Ghergo. “Quando ti guarda in faccia è una che ti spiazza, è un qualcosa di disarmante” ha ammesso Signorini. “Lei è molto simile a Tommaso Zorzi, che è dotato di un’intelligenza rara, capace di un’analisi profonda” ha concluso. “Persone come loro non si possono gestire, ma sono molto interessanti” ha aggiunto per poi passare la parola alla diretta interessa, che è stata invece intervistata da Chi.

GF Vip, Francesca Pepe fa una precisazione su Tommaso Zorzi: “Non mi corrisponde”

Francesca Pepe, dopo la sua esperienza al GF Vip, ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Chi dove ha commentato gli alti e bassi dei suoi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. La permanenza, la sua, che non è di certo passata inosservata né tra i suoi compagni di viaggio né per il pubblico che ha seguito il tutto dalla poltrona di casa.

“Da quando sono uscita dalla Casa non ho più un minuto libero, non ho manco il tempo di mangiare o di andare in bagno” ha confidato l’ex concorrente di Alfonso Signorini, tra l’altro sono previsti nuovi ingressi nei prossimi giorni. “Ogni telefonata che faccio purtroppo ne esclude altre” ha aggiunto per poi parlare in maniera approfondita della sua esperienza nel reality, focalizzandosi sul suo rapporto con Tommaso Zorzi.

“Non appena ho varcato la soglia rossa, lui mi aveva adocchiato per essere la prima vittima sacrificale perché non ero famosa come tutti gli altri” ha confidato lei. “Ma onestamente sono convinta che gli ho dato filo da torcere e, tra le nostre infinite litigate e i continui scherzi, forse si è reso conto che potevo essere un’ottima complice“ ha ammesso. “Tommaso credo sia un ragazzo molto intelligente e del resto ha cambiato idea su di me e cambiare idea è da sempre sintomo di intelligenza” ha proseguito. “Lui aveva iniziato a provocarmi e io mi sono limitata a fargli capire che non poteva di certo mettermi i piedi in testa“ ha aggiunto per poi confidare che secondo lei Tommaso non pensa lo stesso di lei.

“I nostri scontri sono serviti a farci conoscere meglio ed ad apprezzarci, lui mi intrigava ma non credo che il sentimento sia corrisposto“ ha dichiarato Franceska Pepe su Tommaso Zorzi, che ha chiesto un concorrente gay ad Alfonso Signorini. “Io sarei pronta anche a ritornare nella casa, perché credo che il pubblico non sia a conoscenza ancora di tanti lati di me” ha prontamente aggiunto per poi parlare anche della sua pseudo relazione con Vittorio Sgarbi.

“Sono contenta che il pubblico abbia imparato ad apprezzarmi e per quanto riguarda la mia relazione con Sgarbi ci tengo a precisare che non c’è stato nient’altro che una semplice amicizia tra di noi“ ha subito precisato per poi parlare di cosa ha provato non appena è terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip. “Quando sono uscita dalla casa mi sembrava di volare. E’ stato bellissimo poter rivedere i miei cari e tornare a fare quello che voglio” ha ammesso. “Il potere di essere di nuovo una persona libera, però non posso nemmeno negare che se fossi rimasta qualche settimana in più avrei sicuramente regalato altre emozioni” ha concluso. “Dietro Franceska con la K si nasconde un mondo tutto da raccontare e due settimane non sono abbastanza per visitarlo tutto“ ha aggiunto.

Francesca Pepe dopo il Grande Fratello Vip è pronta a conquistarsi il suo spazio in tv, visto che è già entrata nel cuore di milioni di telespettatori.