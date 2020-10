Diletta Leotta da infarto per la sua cena romana: vestito total black aderente e cortissimo, gambe spettacolari in mostra, foto.

Biondissima, con anfibi e un vestito aderente, cortissimo e total black, Diletta Leotta non passa inosservata per la sua cena romana. La conduttrice, impegnata nella promozione del libro “Scegli di sorridere” in cui ha deciso di raccontarsi senza filtri, non smette mai di stupire e d’incantare i fans con la sua bellezza.

Seduta a tavola, in attesa di cenare, la Leotta si lascia immortalare in una posa semplice, ma resa sensualissima dall’abito che indossa che le lascia totalmente scoperte le gambe mozzafiato con cui fa sognare i fans anche quando indossa jeans o pantaloni vari.

Un outfit da sono quello sfoggiato da Diletta che ha portato a casa quasi 500mila like e migliaia di commenti di fans perdutamente innamorati di lei.

Diletta Leotta annuncia cambiamenti? “Cambiare quando è necessario”

Sempre bellissima e perfetta, Diletta Leotta incanta anche quando è a casa. Con un look sportivo formato da una canotta che esalta il lato A e un leggins che s’intravede dalla foto, la conduttrice si gode un pasto leggero sfoggiando un’aria serena e felice. Single e totalmente dedita al suo lavoro, la Leotta sta vivendo un periodo super positivo dal punto di vista professionale. Bella, solare e con una grande voglia di vivere, Diletta è pronta a cambiare nuovamente la sua vita?

A scatenare i rumors è stata una storia pubblicata su Instagram direttamente dalla Leotta. “La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario”. Nella vita privata e professionale di Diletta, dunque, qualcosa sta cambiando? Diletta starà pensando di tuffarsi in una nuova avventura professionale o starà cambiando qualcosa nella sua vita sentimentale?

Legatissima alla sua famiglia, Diletta ha debuttato come scrittrice con il libro “Scegli di sorridere” e in un’intervista rilasciata ai microfoni di Leggo, ha dichiarato di ispirarsi alle donne della sua vita: «Mia madre, mia nonna, le mie sorelle. Sono cresciuta in una famiglia siciliana matriarcale. Mia madre è molto forte, ha sempre lavorato, ma è sempre stata presente con i figli, anche nei momenti turbolenti dell’adolescenza. È ambiziosa e ha fatto scelte forti anche in controtendenza rispetto ai tempi e alle dinamiche siciliane. Lei è il mio riferimento principale».