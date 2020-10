Adua Del Vesco al GF Vip, la madre ammette: “Ho paura per lei”

La madre di Adua Del Vesco, intervistata da Chi, ha ammesso di avere paura per la salute della figlia non appena uscirà dal GF Vip.

Adua Del Vesco è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Prima perché ha dato vita, in maniera del tutto inconsapevole, all’Ares Gate per poi fare un outing forzato, e poi smentito, al suo finto ex fidanzato Massimiliano Morra.

Insomma, durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, l’attrice non si è di certo fatta mancare nulla, ma cosa ne pensano le persone che le vogliono bene del suo percorso? A togliere ogni dubbio è stata sua madre che, intervistata dal settimanale Chi, ha ammesso di avere paura per sua figlia una volta che tornerà alla vita di tutti i giorni, quando il suo percorso giungerà al termine e sarà costretta ad affrontare la realtà che non sembra essere delle più rosee. Ma ecco cosa ha detto la madre di Adua, che parlato anche del momento difficile vissuto da sua figlia.

“Non ho mai voluto parlare della storia che non ha visto coinvolta soltanto mia figlia, ma anche tanti altri ragazzi” ha precisato la madre della Del Vesco. “Quello che mi ricordo molto bene, e mai potrò dimenticare, è che l’abbiamo salvata per i capelli“ ha confidato. “Una notte abbiamo deciso di dormire insieme e mi sono svegliata di colpo perché non la sentiva respirare, pensavo fosse morta, tant’è che l’ho subito toccata per capire se stesse respirando o meno. Ho temuto di poterla perdere per sempre” ha ammesso la donna. “Ancora oggi purtroppo ho ancora paura dei fantasmi che l’hanno tormentata”–

“E’ passato soltanto un anno da quando è uscita da quell’incubo, ma i disturbi alimenti sono una malattia che tocca la psiche e generano una forte vulnerabilità a livello interiore” ha poi proseguire. “Non si scherza con queste cose e ho paura della rabbia con cui si andrà a scontrare una volta che il suo percorso al GF Vip sarà terminato“ ha confidato la madre di Adua, su cui Massimiliano Morra ha insinuato il dubbio.

La mamma di Adua Del Vesco ha paura per sua figlia e di cosa dovrà affrontare una volta tornata alla vita di tutti i giorni, ma com’era lei prima di diventare un personaggio pubblico, quando ancora si chiamava Rosalinda?

GF Vip, mamma di Adua Del Vesco contro Tommaso Zorzi: “L’ha tirato fuori”

La mamma di Adua Del Vesco, durante il corso dell’intervista, ha raccontato di com’era sua figlia prima che debuttasse nel mondo dello spettacolo, confidando al grande pubblica di come fosse una ragazza tranquilla che non ha mai smesso di sognare.

“Lei era una secchiona, non amava molto fare vita sociale” ha raccontato la donna. “Amava godersi le giornate con quel poco che eravamo in grado di offrirle, senza mai farle mancare nulla. Io sono una casalinga, mentre mio marito è un macellaio” ha spiegato. “Lei da piccola non faceva altro che sognare e studiare. Voleva diventare un’attrice e devo dire che noi l’abbiamo sempre incoraggiata ad inseguire il suo sogno nel cassetto” ha proseguito la madre di Rosalinda, tra l’altro di recente l’attrice Eva Grimaldi ha fatto un passo indietro sul suo conto.

“Non so quante volte abbiamo preso i pullman partendo da Messina per raggiungere Roma e permetterle di sostenere i provini” ha continuato la mamma di Adua Del Vesco del GF Vip. “Sempre insieme, io e lei. Volevo accompagnarla verso il suo sogno, fin quando questo non si è avverato firmando il suo primo contratto per lavorare alla serie L’onore e il rispetto” ha spiegato per poi parlare del suo cambio di nome.

“Quando si è trasferita a Roma, mi ha detto che avrebbe cambiato nome e che nell’ambiente funzionava in questo modo” ha continuato. “In un primo momento sono rimasta piuttosto stupita, ma poi ho accettato la cosa” ha ammesso. “Ma in fin dei conti quale genitore non accetterebbe le richieste del proprio figlio se questo lo rende felice?” ha chiesto in maniera retorica. “Quando lo ha fatto, però, i suoi occhi non erano più belli come quelli che aveva Rosalinda“ ha proseguito sull’attrice, tra l’altro il suo staff ha lanciato un’iniziativa sociale per provare a placare le polemiche sul suo conto. “Si spegnavano così lentamente e man mano mi spegnevo anche io. Stavo avvertendo tutta la sua sofferenza, ma non riuscivo a capirla”.

“Sentivo il suo dolore, ma non avevo osato chiedere fin quando un giorno la bolla è esplosa e mia figlia è tornata a casa con problemi riguardanti i disturbi alimentari“ ha confidato a cuore aperto per poi cambiare argomento e parlare della favola vissuta con Gabriel Garko, che dopo il suo coming out ha rivelato di non voler apparire più in tv.

“Lui è una brava persona, ma non ho mai chiesto più di tanto perché erano fatti suoi” ha rivelato. “Certo, leggevo e sentire il dolore che da tempo si portava dentro, ma non volevo andare oltre perché immaginavo ci fosse una situazione poco chiara che è finita con quello già immaginavamo da tempo” ha concluso per poi passare all’altra favola vissuta da sua figlia, quella con Massimiliano Morra.

“Quando Adua ha saputo che c’era anche lui al Grande Fratello Vip non voleva più partecipare e io speravo in cuor mio che scegliesse di non parteciparvi più” ha ammesso senza troppi giri di parole. “Prima che entrasse nella casa, lei era una persona serena” ha continuato. “Passava il suo tempo proseguendo i suoi studi di Teologia e lavorando. A Milano ha fatto di tutto nella sua seconda vita, dalla cameriera a lavorare in una rosticceria, ma almeno era sereni” ha aggiunto. “I suoi occhi erano tornati ad essere quelli di Rosalinda, belli, pieni di vita” ha continuato per poi tornare a parlare del rapporto della figlia con Morra, che è stato accusato di essere andato a letto con un produttore per fare il GF Vip.

“Massimiliano non si è comportato bene con lei, noi lo sappiamo bene e lo sa pure lei, ma c’è chi ha fatto peggio nei suoi confronti“ ha rivelato. “Tommaso Zorzi ha strappato dalla bocca di Rosalinda la parola “gay” prima che entrassero nella casa, riferita a Massimiliano” ha proseguito. “L’ha voluta tirare fuori in tutti i modi e poi si è anche contradetto. Lei mi chiamò subito dopo che si erano incontrati, dicendomi che non sapeva cosa rispondergli” ha aggiunto prima di concludere l’intervista. “Io non assolvo mia figlia dai suoi sbagli, ma creo che Tommaso sia il vero stratega della casa”.

La mamma di Adua Del Vesco del Grande Fratello Vip non si è di certo risparmiata, raccontando nuovi ed inediti aspetti della vita sua figlia, che nessuno aveva mai immaginato prima.