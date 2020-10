Perchè Andrea Zelletta ha lasciato il GF Vip: parla la sorella

Perchè Andrea Zelletta ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020? Parla la sorella Alessia sui social.

Perchè Andrea Zelletta ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020? E’ questa la domanda che si sta facendo il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha lasciato momentaneamente la casa. Ad annunciarlo è stata la produzione del reality che, tuttavia, non ha svelato il motivo che ha portato Andrea a lasciare la casa. Pochi minuti fa, però, ha parlato Alessia, la sorella di Zelletta, che ha rassicurato tutti.

Il messaggio della sorella di Andrea Zelletta

Cos’è successo ad Andrea Zelletta? Perchè è stato autorizzato dagli autori del Grande Fratello Vip 2020 a lasciare temporaneamente la casa del Grande Fratello Vip 2020? Le ipotesi sono tantissime e i fans dell’ex tronista di Uomini e Donne, preoccupati per lui, stanno inondando di messaggi sia Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea e la sorella di quest’ultimo ovvero Alessia.

Inondata da messaggi sui social, Alessia Zelletta, senza svelare il motivo che ha portato il fratello a lasciare la casa, ha voluto rassicurare tutti con due messaggi pubblicati tra le storie di Instagram.

“Ragazze scusatemi se non vi rispondo, ma siete in tantissime, state tranquille”, ha scritto in un primo messaggio Alessia Zelletta. “Ragazze belle, buonasera. Ho il telefono che sta andando in fumo, non riesco a leggervi. Nella storia precedente vi ho detto di stare tranquille. State tranquille”, ha poi aggiunto Alessia Zelletta.

Alfonso Signorini, in apertura della puntata trasmessa il 30 ottobre, dopo aver salutato gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e aver annunciato l’ingresso di Paolo Brosio, ha spiegato: “Come sapere, Andrea Zelletta ha dovuto lasciare la casa per motivi familiari e non è potuto ancora rientrare. Vi saluta e ci auguriamo che possa rientrare il prima possibile”, ha detto il conduttore. L’ex tronista di Uomini e Donne, dunque, riuscirà a rientrare nella casa o dovrà alzare definitivamente bandiera bianca rinunciando all’avventura nella casa? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.