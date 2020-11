Selvaggia Roma è stata duramente attaccata dal suo ex Francesco Chiofalo a Live Non è la d’Urso, che ha fatto forti dichiarazioni su di lei.

Selvaggia Roma è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip e la sua presenza, basti pensare che è entrata nella casa più spiata d’Italia soltanto qualche giorno fa, non è passata di certo inosservata. La concorrente, infatti, è entrata più che agguerrita che mai, ma nel mondo esterno tutte le persone che la conoscono non sono di certo rimaste lì a guardare.

Francesco Chiofalo, suo ex fidanzato con cui ha condiviso l’esperienza a Temptation Island, è stato ospite a Live Non è la d’Urso per portare alcune dichiarazioni choc sul conto di lei, che è stata sbugiardata da Eliana Michelazzo. Che cosa ha rivelato?

Lenticchio, così lo aveva soprannominato lei, ha affermato che era tornata da lui quando aveva avuto un periodo di crisi con la sua attuale fidanzata Antonella Fiordelisi. “Va beh, voleva semplicemente darti un abbraccio” ha commentato Barbara d’Urso in diretta. “Ma di che, lei voleva infilarsi nel mio letto“ ha subito commentato lui, dando inizio ad un vero e proprio sfogo contro la sua ex fidanzata, dipingendola non proprio nel migliore dei modi.

Francesco Chiofalo a Live Non è la d’Urso ha ammesso che Selvaggia Roma ci ha riprovato con lui e che ha la tendenza ad esagerare con le cose. Anche sul conto di Pierpaolo ed Enock.

Francesco Chiofalo a Live Non è la d’Urso: duro sfogo contro Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo CON LA BARBA commenta l’ingresso di Selvaggia Roma al #GFVIP #noneladurso pic.twitter.com/aggnaY7DFz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 15, 2020

Francesco Chiofalo ha smentito i flirt che Selvaggia Roma avrebbe avuto con Pierpaolo Pretelli ed Enock, il fratello di Mario Balotelli, affermando che lei ha la tendenza ad esasperare le cose.

“Vedi Barbara, anche con me lei ha fatto la stessa cosa” ha premesso lui. “Noi siamo stati fidanzati 5 anni, ma lei va in giro a dire che sono stati 7” ha proseguito. “Anche con Pierpaolo ha esasperato il tutto definendo il loro rapporto un’amicizia speciale, quando lui nemmeno se la ricorda“ ha spiegato l’ex fidanzato di Temptation Island. “Io lui lo conosco e so per certo che non c’è mai stato niente tra loro di quello che lei ha fatto intendere” ha concluso.

Francesco Chiofalo si è scagliato contro Selvaggia Roma, tra l’altro lei sembrerebbe aver violato il regolamento del Grande Fratello Vip, ma che i rapporti tra i due non fossero idilliaci dopo la fine della loro relazione non era di certo un mistero.

Dopo l’apparizione di lui a Live Non è la d’Urso, il pubblico da casa chiede di assistere ad un confronto tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo al GF Vip, mettendoli faccia e faccia per vedere chi dei due continua a mentire su l’altro e chi invece ha sempre raccontato la verità, visto che non fanno che attaccarsi a vicenda.