Richiamo alimentare per semi di vari marchi

Nuova allerta alimentare per semi di sesamo di diversi marchi. Tutte le informazioni per riconoscerli.

Nell’ultimo mese le allerte alimentari riguardanti prodotti contenenti semi di sesamo si sono susseguite senza tregua. E ad oggi continuano ad uscirne diverse e tutte di particolare rilevanza. In questi giorni, alle altre, se ne sono aggiunte di nuove, riguardanti semi di diversi marchi e distribuiti in vari supermercati. A seguire tutte le informazioni per riconoscerli e su come comportarsi.

Richiamo alimentare per diversi semi di sesamo

Sul sito del Ministero della Salute, sono state segnalate nuove allerte alimentarti riguardanti prodotti a base di semi di sesamo che sono stati distribuiti sotto marchi diversi. Vediamoli uno ad uno per fare maggior chiarezza.

Semi di sesamo bio in vaschetta

Marchio del prodotto: Cerreto – Amanti del biologico

Numeri di lotto: 20B1154 – 20B1811 – 20B1504

Ragione sociale OSA: Cerreto SRL

Nome del produttore: Cerreto SRL

Sede dello stabilimento: Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

Confezione da 200 g

Semi di sesamo bio

Marchio del prodotto: Cerreto – Amanti del biologico

Numeri di lotto: 20B1106 – 20B1131 – 20B1620 – 20B1933

Ragione sociale OSA: Cerreto SRL

Nome del produttore: Cerreto SRL

Sede dello stabilimento: Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

Confezione: da 250 g

Semi di sesamo biologici

Marchio del prodotto: Carrefour BIO

Ragione sociale OSA: GS SPA

Numeri di lotto: 20B1086 – 20B1508 – 20B1646 – 20B1964

Nome del produttore: Cerreto SRL

Sede dello stabilimento: Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

Confezione da 250 g

Semi di sesamo bio

Marchio del prodotto: Pam & Panorama

Ragione sociale OSA: Pam Panorama SPA

Numero di lotto: 20B1456

Nome del produttore: Cerreto SRL

Sede dello stabilimento: Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

Confezione: da 150 g

Mix di semi bio

Marchio del prodotto: Cerreto – Amanti del biologico

Ragione sociale OSA: Cerreto SRL

Numeri di lotto: 20B1168 – 20B1529 – 20B1624 – 20B1744 – 20B1934 – 20B2008

Nome del produttore: Cerreto SRL

Sede dello stabilimento: Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

Confezione: da 250 g

Mix di semi per insalata bio

Marchio del prodotto: Pam & Panorama

Ragione sociale OSA: Pam Panorama SPA

Lotto di produzione: 20B1454

Nome del produttore: Cerreto SRL

Sede dello stabilimento: Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

Confezione: da 150 g

Mix di semi per pane bio

Marchio del prodotto: Cerreto Amanti del biologico

Ragione sociale OSA: Cerreto SRL

Lotto di produzione: 20B1849

Nome del produttore: Cerreto SRL

Sede dello stabilimento: Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

Confezione da 250 g

Miscela di semi biologici

Marchio del prodotto: Carrefour bio

Ragione sociale OSA: GS SPA

Lotti di produzione: 20B1206 – 20B1511 – 20B1655

Nome del produttore: Cerreto SRL

Sede dello stabilimento: Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

Confezione: da 250 g

Mix girasole, semsamo, zucca bio

Marchio del prodotto: Cerreto Amanti del biologico

Ragione sociale OSA: Cerreto SRL

Numero di lotto: 20B2017

Nome del produttore: Cerreto SRL

Sede dello stabilimento: Via G. Verdi 15 – 42043 Gattatico (Re)

Confezione: da 35 g

Per tutti i prodotti sopra indicati, il motivo del richiamo è relativo alla presenza di ossido di etilene sopra i termini di legge.

Qualora si fosse in possesso di uno dei prodotti sopra indicati il consiglio è quindi quello di non consumarli e di riportarli presso il punto vendita in modo da ottenere un rimborso o il cambio con un prodotto equivalente.

Qualora si fossero già consumati uno o più prodotti appartenenti ai seguenti lotti, il consiglio è quello di consultare il proprio medico curante in modo da capire come muoversi per salvaguardare la propria salute.

I pericoli dati dall’ossido di etilene

L’ossido di etilene è un pesticida utilizzato sopratutto sugli alimenti. Tra le sue caratteristiche c’è infatti quella di tenere lontani gli insetti e di prevenire la formazione di muffe. Purtroppo si tratta di una sostanza nociva e che ad altre concentrazioni risulta cancerogena e dannosa per i reni. Per questo motivo, quando viene riscontrato in dosi eccessive, scattano le così dette allerte alimentari.

Ricordiamo che sempre in merito ai semi di sesamo o a prodotti che li contengono, nei giorni scori sono uscite altre allerte che riguardano nello specifico il richiamo di semi di sesamo e l’allerta alimentare per il mix di prodotti da forno.

Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulle varie allerte alimentari in modo da evitare di consumare prodotti potenzialmente dannosi per la salute.